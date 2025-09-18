Automobilbranche unter Druck ZF will in Koblenz Hunderte Stellen abbauen Matthias Kolk

Jan Lindner

Peter Meuer 18.09.2025, 17:20 Uhr

i Der Automobilzulieferer ZF hat in Koblenz einen Standort mit derzeit noch 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mirco Klein

Der Automobilzulieferer ZF hat am Donnerstag für seinen Standort in Koblenz einen Personalabbau angekündigt. Gewerkschaft und Betriebsrat organisieren für Freitag ein Krisengespräch, um zu informieren. Was ist bisher bekannt?

Bei ZF in Koblenz ist offenbar ein größerer Personalabbau geplant. Am Donnerstagnachmittag hat der Automobilzulieferer während einer Mitarbeiterversammlung am Koblenzer Standort in Kesselheim den Abbau von mehreren Hundert Stellen angekündigt. Dies erfuhr unsere Redaktion aus Mitarbeiterkreisen.







