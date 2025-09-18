Der Automobilzulieferer ZF hat am Donnerstag für seinen Standort in Koblenz einen Personalabbau angekündigt. Gewerkschaft und Betriebsrat organisieren für Freitag ein Krisengespräch, um zu informieren. Was ist bisher bekannt?
Lesezeit 3 Minuten
Bei ZF in Koblenz ist offenbar ein größerer Personalabbau geplant. Am Donnerstagnachmittag hat der Automobilzulieferer während einer Mitarbeiterversammlung am Koblenzer Standort in Kesselheim den Abbau von mehreren Hundert Stellen angekündigt. Dies erfuhr unsere Redaktion aus Mitarbeiterkreisen.