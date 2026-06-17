Automobilzulieferer kriselt 
ZF-Verhandlungen in Koblenz: Warten auf den Durchbruch
Der Koblenzer ZF-Standort in Kesselheim: Hier sind noch 2100 Menschen beschäftigt.
Der Koblenzer ZF-Standort in Kesselheim: Hier sind noch 2100 Menschen beschäftigt.
Ingo Beller

Die Verhandlungen zum Koblenzer ZF-Standort dauern weiter an. Eine bereits geplante Betriebsversammlung wurde um eine Woche verschoben. Wie aus Mitarbeiterkreisen zu hören ist, kommt das etwas überraschend. Was steckt dahinter?

Lesezeit 1 Minute
Bei Stabilus und Novelis sind die Verhandlungen zum Arbeitsplatzabbau an den Koblenzer Standorten mehr oder weniger beendet. Bei ZF gehen die Gespräche offenbar weiter. Eine Betriebsversammlung, die für Donnerstag, 18. Juni, geplant war und bei der die Verhandlungsführer womöglich einen Durchbruch verkünden wollten, ist um eine Woche verschoben worden.

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