Koblenzer Standorte ZF und Novelis: Verhandlungen vor dem Abschluss? Jan Lindner 29.04.2026, 09:52 Uhr

i Die Koblenzer ZF-Niederlassung in Kesselheim. Alexej Zepik

Die Industriefirmen ZF und Novelis wollen an ihren Koblenzer Standorten Hunderte Arbeitsplätze abbauen. Seit Monaten laufen dazu Verhandlungen mit Betriebsräten und Gewerkschaft. Bald könnten die Ergebnisse feststehen.

ZF und Novelis liegen im Koblenzer Industriegebiet Rheinhafen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Beide Industriefirmen wollen hier in Kesselheim mehrere Hundert Arbeitsplätze abbauen. Bei ihren Plänen stoßen die Konzerne auf Widerstand von Belegschaften und Gewerkschaft.







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