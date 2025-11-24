Geplanter Stellenabbau ZF und Co.: Koblenzer SPD will Kahlschlag verhindern 24.11.2025, 06:00 Uhr

i Autozulieferer ZF will in Koblenz rund 500 der 2100 Arbeitsplätze abbauen. Alexej Zepik

ZF, Stabilus und Novelis wollen an ihren Koblenzer Standorten insgesamt rund 800 Arbeitsplätze abbauen. Die Koblenzer SPD-Politiker Detlev Pilger und Thorsten Rudolph wollen das verhindern und Gespräche mit Werkleitern und Betriebsräten führen.

Der Gegenwind für die Firmen ZF, Stabilus und Novelis und ihre Stellenabbaupläne in Koblenz wird größer. Nun schalten sich auch die Koblenzer SPD-Politiker Detlev Pilger und Thorsten Rudolph in die Debatte ein. Sie kritisieren die geplanten Stellenstreichungen der Konzerne als „zu kurzfristig gedacht“.







