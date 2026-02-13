Industriefirmen in Koblenz ZF, Novelis & Co: Betriebsratswahlen in schweren Zeiten Peter Meuer 13.02.2026, 12:37 Uhr

i IG-Metall-Bevollmächtigter Ali Yener (links) im Gespräch mit dem aktuellen Novelis-Betriebsratsvorsitzenden Denis Hammer und dessen Vorgänger Bernd Feuerpeil: Betriebsräte und Gewerkschafter tauschen sich auch mit Blick auf die Wahlen im März eng aus. Ingo Beller

Bald wählen die Mitarbeiter bei Novelis, ZF, Stabilus ihre Betriebsräte neu, in den Industriefirmen wird aktuell über Jobabbau und Transformation verhandelt. Und auch bei Canyon wird gewählt. Von innerbetrieblicher Demokratie in schwierigen Zeiten.

Bundesweit stehen von März bis Mai Betriebsratswahlen an. In Koblenz kommen sie zu einer Zeit, in der die Situation in einigen großen Betrieben gelinde gesagt unübersichtlich ist. Mehrere Industrieunternehmen hatten im September angekündigt, ihre Koblenzer Standorte transformieren und zukunftssicher aufstellen zu wollen – Jobabbaupläne inklusive.







