Bald wählen die Mitarbeiter bei Novelis, ZF, Stabilus ihre Betriebsräte neu, in den Industriefirmen wird aktuell über Jobabbau und Transformation verhandelt. Und auch bei Canyon wird gewählt. Von innerbetrieblicher Demokratie in schwierigen Zeiten.
Lesezeit 3 Minuten
Bundesweit stehen von März bis Mai Betriebsratswahlen an. In Koblenz kommen sie zu einer Zeit, in der die Situation in einigen großen Betrieben gelinde gesagt unübersichtlich ist. Mehrere Industrieunternehmen hatten im September angekündigt, ihre Koblenzer Standorte transformieren und zukunftssicher aufstellen zu wollen – Jobabbaupläne inklusive.