Hunderte Stellen will der Automobilzulieferer ZF in Koblenz streichen. Gewerkschaft und Betriebsrat werfen der Unternehmensspitze Managementfehler vor. Sie wollen den Transformationsprozess zwar konstruktiv begleiten – aber unter Voraussetzungen.
Erdal Tahta sitzt in der IG-Metall-Zentrale am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring und beschreibt den Schock. „Das kam zu uns, als wäre es vom Himmel runter gefallen“, sagt er. „Bestürzung, Verzweiflung und Vertrauensverlust“ habe er in der ZF-Belegschaft in Koblenz gespürt.