Geplanter Stellenabbau ZF Koblenz: Was IG Metall und Betriebsrat jetzt planen 19.09.2025, 17:13 Uhr

i ZF in Koblenz: Im Standort im Industriegebiet sollen Hunderte Stellen abgebaut werden. Mirco Klein

Hunderte Stellen will der Automobilzulieferer ZF in Koblenz streichen. Gewerkschaft und Betriebsrat werfen der Unternehmensspitze Managementfehler vor. Sie wollen den Transformationsprozess zwar konstruktiv begleiten – aber unter Voraussetzungen.

Erdal Tahta sitzt in der IG-Metall-Zentrale am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring und beschreibt den Schock. „Das kam zu uns, als wäre es vom Himmel runter gefallen“, sagt er. „Bestürzung, Verzweiflung und Vertrauensverlust“ habe er in der ZF-Belegschaft in Koblenz gespürt.







