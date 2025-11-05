Automobilbranche unter Druck ZF Koblenz: Trotz Chipkrise keine Kurzarbeit geplant 05.11.2025, 16:14 Uhr

i ZF in Koblenz: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich wohl nicht auf Kurzarbeit einstellen. Mirco Klein

Die Lage bei ZF in Koblenz ist überaus unruhig, im September hatte der Automobillieferer Stellenstreichungen angekündigt. Ein Kelch geht aber nun wohl an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Rhein und Mosel vorüber.

Auf die Mitarbeiter des Koblenzer ZF-Standorts kommt wohl keine Kurzarbeit zu. Das bestätigte die Pressestelle des Automobilzulieferers auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Situation bezüglich Nexperia ist ausgesprochen dynamisch“, so ein Sprecher. „Wir beobachten die Lage daher sehr genau, erarbeiten an den einzelnen Standorten mögliche Maßnahmen, mit denen wir bei Bedarf reagieren können.







