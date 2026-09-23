Automobilbranche unter Druck
ZF Koblenz: Keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2029
Der ZF-Standort in Koblenz-Kesselheim: Wie geht es hier weiter?
Der ZF-Standort in Koblenz-Kesselheim: Wie geht es hier weiter?
Ingo Beller

Seit Anfang der Woche werden immer mehr Details über die Vereinbarung zwischen IG Metall, Betriebsrat und Unternehmen für den Koblenzer ZF-Standort bekannt. Das Unternehmen meldete sich nun mit einer wichtigen Information zu Wort. 

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Am Koblenzer Standort des Automobilzulieferers ZF soll es bis Ende 2029 keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung mit. Diese „Sperre“ für betriebsbedingte Kündigungen ist Teil einer Vereinbarung, die die ZF-Verantwortlichen mit den Arbeitnehmervertretern der IG Metall Koblenz und des Betriebsrats ausgehandelt haben und die bald in Kraft treten soll.
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