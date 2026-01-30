Automobilbranche unter Druck
ZF Koblenz: Geschäftsführer überraschend freigestellt
ZF in Koblenz: Der Standort steckt in einem Transformationsprozess.
Er war bei vielen Mitarbeitern geachtet, nun ist er nicht mehr da: ZF-Geschäftsführer Andreas Brune ist nach Informationen unserer Redaktion dieser Tage plötzlich freigestellt worden – mitten im Transformationsprozess. Was ist da los in Kesselheim?

ZF-Geschäftsführer Andreas Brune ist offenbar kurzfristig freigestellt worden und leitet somit den Standort Koblenz nicht mehr. Das bestätigten gut informierte Kreise gegenüber unserer Redaktion. Zudem gibt es entsprechende Kommentare in Social-Media-Kanälen.

