Automobilbranche unter Druck ZF Koblenz: Geschäftsführer überraschend freigestellt Jan Lindner

Peter Meuer 30.01.2026, 16:20 Uhr

i ZF in Koblenz: Der Standort steckt in einem Transformationsprozess. Ingo Beller

Er war bei vielen Mitarbeitern geachtet, nun ist er nicht mehr da: ZF-Geschäftsführer Andreas Brune ist nach Informationen unserer Redaktion dieser Tage plötzlich freigestellt worden – mitten im Transformationsprozess. Was ist da los in Kesselheim?

ZF-Geschäftsführer Andreas Brune ist offenbar kurzfristig freigestellt worden und leitet somit den Standort Koblenz nicht mehr. Das bestätigten gut informierte Kreise gegenüber unserer Redaktion. Zudem gibt es entsprechende Kommentare in Social-Media-Kanälen.







