Aktuell kommen im ZF-Werk Koblenz bei einer Betriebsversammlung Beschäftigte sowie Vertreter des Unternehmens und der IG Metall zusammen: Offenbar gibt es eine Einigung über die Zukunft des Standortes – nach zähen Verhandlungen, die fast scheiterten.
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Nach monatelangen und teils schwierigen Gesprächen haben sich ZF und die Arbeitnehmervertreter des Betriebsrates und der Koblenzer IG Metall offenbar darauf geeinigt, wie es am Standort des Automobilherstellers in Kesselheim weiter gehen soll. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Gewerkschaft am Wochenende verschickte.