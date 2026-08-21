Krise am Koblenzer Standort
ZF: Hunderte Beschäftigte platzen in Verhandlungen
Mehrere Hundert Beschäftigte am Koblenzer ZF-Standort machten ihrem Unmut Luft.
Mehrere Hundert Beschäftigte am Koblenzer ZF-Standort machten ihrem Unmut Luft.
IG Metall Koblenz, Marko Seibel

Die Stimmung am Koblenzer Standort des Automobilzulieferers ZF wird rauer: Während Konzern und Betriebsrat den geplanten Stellenabbau verhandelten, haben sich Hunderte Beschäftigte vor dem Verhandlungsraum versammelt. Sie forderten klare Antworten.

Lesezeit 2 Minuten
Wie ernst es Automobilzulieferer ZF um den geplanten Stellenabbau am Koblenzer Standort ist, zeigt auch dies: Die Verhandlungen für den Konzern führt der Personalchef Deutschland. Ab Donnerstag weilt er mit einigen Kollegen im Werk in Kesselheim, um mit Betriebsrat und Gewerkschaft den geplanten Stellenabbau zu verhandeln.
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