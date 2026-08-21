Krise am Koblenzer Standort ZF: Hunderte Beschäftigte platzen in Verhandlungen Jan Lindner 21.08.2026, 11:03 Uhr

i Mehrere Hundert Beschäftigte am Koblenzer ZF-Standort machten ihrem Unmut Luft. IG Metall Koblenz, Marko Seibel

Die Stimmung am Koblenzer Standort des Automobilzulieferers ZF wird rauer: Während Konzern und Betriebsrat den geplanten Stellenabbau verhandelten, haben sich Hunderte Beschäftigte vor dem Verhandlungsraum versammelt. Sie forderten klare Antworten.

Wie ernst es Automobilzulieferer ZF um den geplanten Stellenabbau am Koblenzer Standort ist, zeigt auch dies: Die Verhandlungen für den Konzern führt der Personalchef Deutschland. Ab Donnerstag weilt er mit einigen Kollegen im Werk in Kesselheim, um mit Betriebsrat und Gewerkschaft den geplanten Stellenabbau zu verhandeln.







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