Die Stimmung am Koblenzer Standort des Automobilzulieferers ZF wird rauer: Während Konzern und Betriebsrat den geplanten Stellenabbau verhandelten, haben sich Hunderte Beschäftigte vor dem Verhandlungsraum versammelt. Sie forderten klare Antworten.
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Wie ernst es Automobilzulieferer ZF um den geplanten Stellenabbau am Koblenzer Standort ist, zeigt auch dies: Die Verhandlungen für den Konzern führt der Personalchef Deutschland. Ab Donnerstag weilt er mit einigen Kollegen im Werk in Kesselheim, um mit Betriebsrat und Gewerkschaft den geplanten Stellenabbau zu verhandeln.