Automobilbranche unter Druck ZF hat in Koblenz einen Interims-Werkleiter im Einsatz 16.04.2026, 11:20 Uhr

i Eingangsbereich der Niederlassung von ZF in Koblenz: Der Standort befindet sich in einem Transformationsprozess. Alexej Zepik

Zunächst wollte sich ZF nicht zur Freistellung eines Geschäftsführers und Werkleiters im Januar am Standort Koblenz äußern. Nun bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion: Mittlerweile ist ein Übergangs-Werkleiter im Einsatz.

Aktuell hat ZF in Koblenz einen Interims-Werkleiter im Einsatz, der den Standort operativ führt. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Dieser Werkleiter übernehme keine Geschäftsführertätigkeit, stellte ein Sprecher klar. Geschäftsführer freigestellt Ende Januar war bekannt geworden, dass einer der beiden Geschäftsführer am Koblenzer Standort des Automobilzulieferers, der zugleich die Werkleiter-Funktion innehatte, freigestellt ...







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