ZF hält in Koblenz am Abbau von 450 Arbeitsplätzen fest

Es gibt Verträge mit der IG Metall, weitere Gespräche folgen. Man will ein „Zielbild“ für den Standort entwickeln, betont die Sozialverträglichkeit. Dennoch: Am Abbau von 450 Stellen hält der Automobilzulieferer ZF in Koblenz grundsätzlich fest.
Eines steht laut dem Unternehmen fest: Bis zum Jahre 2030 wird der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG am Standort Koblenz Personal abbauen. Aber: der Standort stelle auch langfristig einen wichtigen Baustein im Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk von ZF in Deutschland dar und werde weiter einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt bleiben, so sagte es nun auf Nachfrage Florian Tausch, Sprecher der ZF-Group.