Sozialverträglichkeit betont ZF hält in Koblenz am Abbau von 450 Arbeitsplätzen fest

i Der ZF-Standort in Koblenz Mirco Klein

Es gibt Verträge mit der IG Metall, weitere Gespräche folgen. Man will ein „Zielbild“ für den Standort entwickeln, betont die Sozialverträglichkeit. Dennoch: Am Abbau von 450 Stellen hält der Automobilzulieferer ZF in Koblenz grundsätzlich fest.

Eines steht laut dem Unternehmen fest: Bis zum Jahre 2030 wird der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG am Standort Koblenz Personal abbauen. Aber: der Standort stelle auch langfristig einen wichtigen Baustein im Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk von ZF in Deutschland dar und werde weiter einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt bleiben, so sagte es nun auf Nachfrage Florian Tausch, Sprecher der ZF-Group.







