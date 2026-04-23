Division U in Koblenz
ZF: Fahrassistenz-Sparte soll noch 2026 an Harman gehen
Die ZF-Niederlassung in Koblenz: Die Division U wird an die Samsung-Tochter Harman verkauft.
Die ZF-Niederlassung in Koblenz: Die Division U wird an die Samsung-Tochter Harman verkauft.
Alexej Zepik

Die Samsung-Tochter Harman will den Bereich Fahrassistenzsysteme vom Automobilzulieferer ZF übernehmen. Für Koblenz ist der Deal hochrelevant, es geht vor Ort um rund 300 Mitarbeiter. Nun gibt es Informationen zum Zeitpunkt des Verkaufs.

Lesezeit 1 Minute
Der Automobilzulieferer ZF erwartet den Abschluss des geplanten Verkaufs seiner Unternehmensanteile an die Samsung-Tochter Harman für die zweite Hälfte dieses Jahres. „Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen“, wie ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung betonte.

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