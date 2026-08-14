Koblenzer Standort ZF-Betriebsrat kündigt „harte Auseinandersetzungen an“ Jan Lindner 14.08.2026, 11:30 Uhr

i Das ZF-Werksgelände im Koblenzer Stadtteil Kesselheim. Der Betriebsrat kündigt „harte Auseinandersetzungen“ an. Ingo Beller

Es hatte sich zuletzt angedeutet und wird nun immer konkreter: Am Koblenzer ZF-Standort stehen die Zeichen auf Eskalation. In einer E-Mail schwört der Betriebsrat die derzeit noch 2050 Beschäftigten auf „harte Auseinandersetzungen“ ein.

Es sind nur sechs Sätze, doch die haben es in sich: Der Betriebsrat des Koblenzer ZF-Standorts hat nach Informationen unserer Redaktion am Donnerstagnachmittag eine E-Mail an die derzeit noch 2050 Beschäftigten versandt. Darin heißt es, dass die Verhandlungen rund um den geplanten Stellenabbau am 20.







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