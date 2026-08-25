Krise am Koblenzer Standort ZF: Arbeitnehmer hoffen weiter auf Einigung mit Konzern Jan Lindner 25.08.2026, 10:39 Uhr

i Am ZF-Werksgelände im Koblenzer Stadtteil Kesselheim arbeiten noch rund 2050 Menschen. Ingo Beller

Am Koblenzer Standort von Automobilzulieferer ZF wird wieder und weiter intensiv verhandelt. Betriebsrat und Gewerkschaft sehen weiter Chancen auf eine Einigung. Allerdings müsste sich dann der Konzern bewegen: Er will hier rund 500 Stellen abbauen.

Wie geht es weiter am Koblenzer Standort von Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen? Das beraten und diskutieren derzeit Betriebsrat, IG Metall und Konzernvertreter in intensiven und mehrtägigen Verhandlungsrunden. Nach der jüngsten Zusammenkunft am Montag steht fest: Am Donnerstag, 3.







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