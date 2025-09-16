In Lehmen wurden vor zwei Monaten alle Bienenstöcke des Vereins Lehmer Razejunge mutwillig zerstört. Schülerinnen und Schüler der Lehmener Grundschule wollen den Verein unterstützen – und überraschen ihn bei einem Treffen.

Im Juli machten die Ehrenamtlichen des Vereins Lehmer Razejunge eine erschreckende Entdeckung: Ihre Bienenstöcke wurden mutwillig zerstört. Die Zerstörung kostete den Verein 1800 Euro. Die Bienenstöcke in der Lehmener Würzlay sind zwar verwüstet, womit auch die Arbeit der Imker von einem Jahr für die Katz ist, aber eine starke Initiative von Grundschülern und -schülerinnen aus Lehmen und Moselsürsch weckt Perspektiven und Zuversicht.

Die Lehmer Razejunge pflegen moselländisches Brauchtum, Kultur und engagieren sich für die Natur verbunden mit der einzigartigen Flora und Fauna der Terrassenmosel. Der Verein vermittelt Kindern und Jugendlichen direkt im Wingert – in einem außerschulischen Lernort – den heimischen Weinbau vom Rebschnitt bis zur Lese. Seit vielen Jahren kooperiert der Verein mit der örtlichen Grundschule,

Die enge Zusammenarbeit und das Verständnis für die Natur zahlte sich jetzt aus: Die Kinder aus Lehmen und Moselsürsch sammelten im Ort fleißig Geld für die Instandsetzung der Bienenstöcke. Sie überraschten die Razejungen bei einem Treff in ihrer Schule mit einer beachtlichen Spende. Diese bedankten sich mit Kräutersträußen und Eidechsen-Bastelbögen.