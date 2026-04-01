Es scheint so zu sein, wie die meisten von vornherein vermutet haben: Der Fahrer, der vor gut vier Wochen einen Ampelmast sowie Strom- und Telekommunikationskästen am Koblenzer Zentralplatz umgemäht hat, war wohl zu schnell. Das sagt die Polizei.
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Die, die in der Nähe waren, denken wohl heute noch mit Schaudern an den Unfall vom 28. Februar: An dem belebten Samstagspätnachmittag raste ein Auto in der Nähe des Koblenzer Zentralplatzes auf den Bürgersteig und mähte Kästen um, in denen Strom- und Telekommunikationsversorgungen gebündelt sind.