Info der Koblenzer Polizei
Zentralplatz-Unfall: Fahrer war wohl zu schnell 
Filme und Fotos vom Unfallwagen mitten in Koblenz kursierten tagelang in den Sozialen Netzwerken.
Filme und Fotos vom Unfallwagen mitten in Koblenz kursierten tagelang in den Sozialen Netzwerken.
Doris Schneider

Es scheint so zu sein, wie die meisten von vornherein vermutet haben: Der Fahrer, der vor gut vier Wochen einen Ampelmast sowie Strom- und Telekommunikationskästen am Koblenzer Zentralplatz umgemäht hat, war wohl zu schnell. Das sagt die Polizei.

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Die, die in der Nähe waren, denken wohl heute noch mit Schaudern an den Unfall vom 28. Februar: An dem belebten Samstagspätnachmittag raste ein Auto in der Nähe des Koblenzer Zentralplatzes auf den Bürgersteig und mähte Kästen um, in denen Strom- und Telekommunikationsversorgungen gebündelt sind.

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