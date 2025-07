Dass das, was vor mehr als 50 Jahren in einem Jugendzimmer beginnt und in einer Garage fortgeführt wird, in ein international bekanntes Unternehmen mündet, hätte Hans-Albert Zender wohl nicht erahnt. Der ehemalige Autotuner blickt zurück.

Auf dem Gebiet des Autotunings verfügt die Firma Zender über einen klangvollen Namen. Ihr Gründer Hans-Albert Zender gilt in Deutschland als einer der Pioniere, wenn es um die Entwicklung und Produktion exklusiven Karosseriezubehörs geht. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann 1969 und sollte die Automobilindustrie in den folgenden 40 Jahren mit aufsehenerregenden optischen Innovationen bereichern. Rund 40 Fahrzeuge dieser Art können heute in einer Halle im Gewerbepark Mülheim-Kärlich in musealer Gestalt zu besonderen Anlässen bewundert werden. Für ein Gespräch mit unserer Zeitung öffnete Hans-Albert Zender die Tore und nahm uns mit auf eine Zeitreise, die einst in Bassenheim begann.

Vom Schalensitz zum Kotflügel

Wir befinden uns Mitte der 1960er-Jahre. Wie viele aus seiner Generation ist auch der junge Hans-Albert begeisterter Motorsportfan. Gemeinsam mit Freunden fährt er regelmäßig auf dem Fahrrad zum 50 Kilometer entfernten Nürburgring, um die Rennen der Deutschen Rundstrecken-Meisterschaft für Tourenwagen zu verfolgen. Darüber hinaus ist er im Automobil-Club Rübenach aktiv, zu dessen Gründungsmitgliedern er zählt. Mit seinem NSU TT nimmt er an Rallyes und Slalomrennen teil. Zenders Freude am Rennsport geht so weit, dass er eines Tages damit beginnt, eigene Sportsitze herzustellen und anzubieten. „Als gelernter Raumausstatter war ich noch mit dem Handwerk des Polsterns vertraut“, erklärt der gebürtige Bassenheimer, der auf diese Art die zuvor besorgten Rohschalen in sportliche Schalensitze verwandelt.

Dem folgt schnell der Wunsch, die Sitze komplett anzufertigen. Dabei eignet sich der Hobbytüftler das nötige Wissen aus Anleitungsbüchern eines Kunststoffproduzenten an, selbst wenn es darin eigentlich um den Bau eines Swimmingpools ging. Als Werkstatt dient ihm sein Jugendzimmer, was bald dazu führt, dass der Haussegen schief hängt. „Ich hatte keine Ahnung, wie fürchterlich der Polyestergestank ist, der beim Laminieren entsteht, zumal er sich schnell im ganzen Haus ausbreitete“, erinnert sich Zender.

i Zeugen der Zender-Firmengeschichte, so auch der NSU TT, finden sich zuhauf in der Ausstellungshalle im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Alexander Thieme-Garmann

Mittlerweile hat er, Baujahr 1946, seine erste Firma namens HAZ gegründet, die er parallel zu seiner Anstellung als Innendekorateur führt. Zender ist 1969 gerade einmal 23 Jahre alt. „Diese Doppelbelastung konnte auf Dauer nicht gut gehen, da ich oft bis tief in die Nacht mit meiner eigenen Produktion zugange war“, blickt er zurück. Als seiner Bitte um eine vorzeitige Beendigung des Angestelltenverhältnisses entsprochen wird, kann er sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Hilfreich dabei ist der Umzug nach Rübenach zu seiner Frau Christel, mit der er 1970 den Bund fürs Leben schließt und die ihn in den nächsten vier Jahrzehnten beim Aufbau der Firma in allen Belangen unterstützen wird.

Am gemeinsamen Haus baut Zender eine Garage an. Dort kann er ungestört seine Produktpalette erweitern, die bald auch Front- und Heckspoiler sowie Kotflügelverbreiterungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff beinhaltet. Die gemeinsam mit seinem Mitarbeiter in liebevoller Handarbeit gefertigten Produkte bietet er im Kleinanzeigenteil von Fachzeitschriften an. Des Weiteren stellt er sie auf Rennveranstaltungen regionaler Automobilklubs aus. „Der Versand an die Kunden war anfangs mit einigem Aufwand verbunden, denn es galt, eine Vielzahl unterschiedlicher Größen zu verpacken“, erläutert Zender. Von einem Fernsehhändler besorgt er sich Kartons, die er zurechtschneidet und den Inhalt anschließend mit mehreren Schichten aus Stroh schützt. Anschließend geht die wertvolle Ware auf dem Dachgepäckträger eines roten NSU TT weiter in Richtung Bahnhof.

Aufstieg nach der Ölkrise

Unterdessen wächst die Firma, die 1972 in Zender GmbH umbenannt wird, kontinuierlich. Acht Mitarbeiter arbeiten nun für Zender, der 1973 gezwungen ist, den Standort Rübenach zu verlassen, um in Koblenz-Lützel ein größeres Gelände zu beziehen. Doch noch im selben Jahr folgt der Schock: Der Beginn der Ölkrise führt zu einem großen Einbruch der Verkaufszahlen in der Automobilindustrie. „Für die gesamte Branche war das ein Schlag, und mangels Kundenaufträgen hatten auch wir Zweifel am Fortbestand des Unternehmens“, erinnert sich Zender. In jener Zeit nahm er sich vor, sich im Fall des Überstehens der Krise mehrspurig aufzustellen. Im Frühjahr 1974 kann er endlich aufatmen, denn nicht nur die Krise ist vorbei. Zender erhält vom Automobilhersteller Ford den Auftrag, Schürzen und Spoiler für den neuen Capri II zu produzieren. Die Tatsache, dass ein ehemaliger Ford-Designer zu Zenders Mitarbeiterstab zählt, erleichtert die Sache. „Neben dem wirtschaftlichen Aspekt ging mit der Zusammenarbeit auch ein großer Imagezuwachs einher“, beschreibt der Firmengründer, dessen Unternehmen vom Tuningboom seiner Zeit profitiert.

1975 folgt ein Werksvertrag mit VW, gemäß dem er für den Scirocco 1 ganze Bausätze liefert. Inzwischen ist der Name „Zender“ in der Tuningszene nämlich in aller Munde, sodass ein Teil der Automobilindustrie dazu übergeht, dessen Produkte als Zubehör in sein Sortiment aufzunehmen. Unterdessen beginnt Zender mit der Veredelung von Fahrzeuginnenräumen. Sein eigenes Versprechen des breiteren Aufstellens nimmt Konturen an. 1976 eröffnet er in Koblenz ein Zubehörgeschäft. 1978 beginnt Zender sogar mit der Produktion von Leichtmetallrädern. 1979 wird auch das Areal in Lützel zu klein. Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich wird Zender schließlich fündig, um dort eine Produktionsstätte zu errichten. „Damals war ein Großteil des Geländes für die Industrie und den Handel noch nicht erschlossen“, erinnert er sich. Es folgen Verhandlungen mit heimischen Landwirten, die als Besitzer der einzelnen Parzellen vom Verkauf ihrer Grundstücke überzeugt werden müssen, was sukzessive gelingt. Bald darauf entstehen dort Hof und Halle in angemessenen Dimensionen. Neu hinzugekommen sind ein Ladengeschäft und eine Kundenwerkstatt, die das Zubehör am Wagen einbaut.

Ebenso macht sich Zender einen Namen als Vertreter von Marken wie Ferrari, Alfa Romeo oder Maserati. Anfang der 1990er-Jahre mietet er im belgischen Genk eine Halle an, in der die millionenfach produzierten Modelle von Ford, beispielsweise der Mondeo, zeitnah ihren letzten Schliff erhalten. Ein sogenanntes Modifications-Centrum für Ford-Automobile entsteht auch im spanischen Valencia. Ab Ende des 20. Jahrhunderts fertigt er im polnischen Tychy Sonderserien für Fiat. Zeitgleich rüstet Zender auch in Caorle in Italien Fiat-Fahrzeuge um. Im Lauf der Zeit gründet er 13 Firmen mit verschiedenen Schwerpunkten, in denen er bis zu 500 Mitarbeiter beschäftigt. 1999 nimmt er Sohn Michael mit ins Boot.

Die Formel 1 im Haus

Immer wieder nehmen bekannte Größen des Motorsports Zenders Dienste in Anspruch. So lässt sich der belgische Formel-1-Fahrer und zweifache Vizeweltmeister Jacky Ickx Anfang der 1980er-Jahre seinen Mercedes 500 SE in Mülheim-Kärlich zum Kombi umbauen. Auch der 1985 bei einem Rennen in Kanada mit einem Kremer-Porsche 962 tödlich verunglückte deutsche Formel-1-Pilot Manfred Winkelhock lässt sich seinen BMW M1 von Zender veredeln. In dieser Zeit fragt auch ein gewisser Niki Lauda an, ob er mit Zenders Ferrari Testarossa eine Probefahrt unternehmen dürfe. Dabei fängt der Wagen zu qualmen an und muss an einer Polizeistation gelöscht werden. Währenddessen mischt auch Zender aktiv im Motorsport mit. Bereits in den späten 1970er-Jahren nimmt Clemens Diewald, sein alter Weggefährte vom AC Rübenach, im VW Scirocco von Zender an Rennen zur Deutschen Automobil-Rennsport-Meisterschaft teil.

Der Siegeszug der Studien

Zum Bekanntheitsgrad auf internationalem Parkett führt auch die Präsenz auf renommierten Automobilausstellungen. So ist man auf der IAA Frankfurt und dem Genfer Auto-Salon regelmäßig mit Modellen vertreten. Weltweit stellt das heimische Unternehmen aus, unter anderem in Tokio, Las Vegas und Melbourne. Beim Großen Preis von Australien in Adelaide 1988 dreht die Zender-Studie Vision 3, bekannt durch seine Flügeltüren, zusammen mit dem Silberpfeil von Mercedes im Vorprogramm eine Ehrenrunde. Im selben Jahr müssen auf einer Messe in Tel Aviv eigens dafür abgestellte Soldaten diesen Wagen vor dem Ansturm der Besuchermassen schützen.

i Der "Zender Fact 4 Biturbo" war einer der Stars auf der IAA Frankfurt 1989. Alexander Thieme-Garmann

Bei einer Studie handelt es sich um ein Unikat mit einer kompletten Karosserie in futuristisch anmutendem Stil. So ist auch der Zender Fact 4 Biturbo, ausgestattet mit einem Audi-V8-Motor, einer der Stars auf der IAA Frankfurt 1989. Auf der Straße werden die Studien nur gelegentlich zum Blickfang, etwa bei der Überführung zu einer Ausstellung. „Neben ihrer Popularität sorgten die Studien auch dafür, dass unsere Mitarbeiter ein Objekt entwerfen und anfertigen konnten, das im großen Maß identitätsstiftend war“, betont Zender, der viel Wert auf Teamarbeit und flache Hierarchien legt.

Rückzug vom Tuning

Nach vielen Jahren des Erfolgs, in denen er mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft wurde, entscheidet sich Hans-Albert Zender 2008 dafür, die Tuningabteilung zu schließen. Inzwischen sind die Automobilhersteller dazu übergegangen, ihre Modelle schon ab Werk mit eigenem Zubehör auszustatten, was bei den Tuningfirmen zu starken Umsatzrückgängen führt. Was bleibt, sind die Erinnerungen an 40 Jahre Firmengeschichte, deren vierrädrige Zeitzeugen im Forum auf dem Gewerbeparkgelände bei seltenen Gelegenheiten hautnah zu bestaunen sind. Rund 40 moderne Klassiker im Zender-Design befinden sich dort. „Vor allem in Sachen Qualität und Design war uns immer ein hoher Standard wichtig“, betont Zender, der privat einen Porsche Cayenne fährt, beim Gang durch die Ausstellungshalle. Derweil ist der Name „Zender“ nicht ganz von der Bildfläche verschwunden, leitet doch Sohn Michael nach wie vor das Autohaus gleichen Namens. Währenddessen kann der 79-Jährige seinem Hobby, dem Fotografieren in freier Wildbahn, ungebremst nachgehen.