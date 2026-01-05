Union auf Kandidatensuche Zemfira Dlovani will Koblenzer Bürgermeisterin werden Jan Lindner 05.01.2026, 15:57 Uhr

i Zemfira Dlovani möchte neue Koblenzer Bürgermeisterin werden. Im Oktober bekam sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen. Alexej Zepik

Die Koblenzer CDU sucht einen geeigneten Nachfolger für die scheidende Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Nun wirft auch Zemfira Dlovani ihren Hut in den Ring. Im Gegensatz zu anderen Kandidaten kann sie auf Unterstützung von Grünen und SPD setzen.

Bis Anfang Februar muss die Koblenzer CDU einen geeigneten Nachfolger für die scheidende Bürgermeisterin Ulrike Mohrs gefunden haben. Dann läuft die Bewerbungsfrist ab. Stand jetzt gibt es immerhin mehrere Bewerber. Während manche öffentlich noch zögern, gehen Ernst Knopp und nun auch Zemfira Dlovani offen mit ihrer Kandidatur um.







Artikel teilen

Artikel teilen