Zeitreisen durch die Region um Rhein, Mosel und Eifel

Mittelalter auf der Burg Eltz erleben, beim Hochofenbau in der Sayner Hütte dabei sein oder mit einem Vulkan ausgespuckt werden? Mittels moderner Technik sollen sieben Tourismusstandorte der Region zu historischen Zeiten erlebbar gemacht werden.

Keltenzeit, Mittelalter, Industrialisierung – die Region ist alt und Hinweise auf ihre lange und vielfältige Geschichte finden sich in jeder noch so kleinen Gemeinde. Wer würde da nicht gerne Mäuschen spielen und die Zeit der Druiden, Burgfräulein oder Pionieren der Eisenverhüttung selbst sehen? Genau das möchte die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet) nun möglich machen – eine Zeitreise, zumindest über das Smartphone.

Doch wie soll das gehen? Augmented Reality (AR) – auf Deutsch etwa „erweitere Realität“ – nennt sich die Technik, die historische Stätten in der Region mittels Smartphone und QR-Code mit längst vergangenen Zeiten füllen soll. Erst mal braucht aber es eine Geschichte, die die sieben Zeitreiseziele – Burg Eltz, Sayner Hütte, Goloring, Monreal, Laacher See, Mühlsteinrevier und die Caesarbrücke über den Rhein – verbinden und dem Besucher einen Anreiz geben soll, sich alle anzusehen.

Besucher können sowohl Touristen als auch Einheimische sein, sagt Michael Schwippert, stellvertretender Geschäftsführer der Remet. Seit 1993 arbeitet er in der Kreisverwaltung, seit mehr als 25 Jahren ist der 59-Jährige im Bereich Tourismus tätig. Seit 2006 entwickelte er die Traumpfade federführend mit, was laut eigener Aussage „ mit das größte und beste Projekt war“, das er bis dahin gemacht hatte. Die Zeitreise nun werde ein weiteres herausragendes Projekt für den rheinland-pfälzischen Tourismus – und darüber hinaus – sein, ist er sich sicher.

i Die Tuchmacherstadt Monreal war lange für ihre Reichtümer bekannt, an die 40 Weber waren hier auf kleinstem Raum tätig. REMET/Deutsche Telekom MMS, T-Systems, ZAUBAR, GALLIONfilm

Das ist die Geschichte: Um die vergangenen Zeiten zu erleben, springen Besucher in eine erdachte Geschichte: Vater Christian will mit Tochter Maja die Großeltern Alfred und Anne besuchen. Beim Stöbern auf dem Dachboden finden die vier eine Truhe mit einer alten Karte, auf der sieben Orte markiert sind, außerdem zwei Ringe. Als Oma Anne einen Ring überstreift, verschwindet sie spurlos.

Der historieninteressierte Alfred, der legendenbegeisterte Christian und die spielfreudige Maja müssen sich auf die Suche nach ihr machen. Bei einem jüngsten Workshop im Februar wurde die Figur der Oma Anne gestrichen, dafür wird nun Vater Christian im einführenden Video zur Zeitreise verschwinden. Für den Zuschauer bedeutet dies: Die Sehenswürdigkeiten werden aus der Sicht des Großvaters, der sich für Fakten interessiert und seiner Enkelin Maja, die gerne spielt und rätselt, erlebt.

i Die Römer entwickelten im Mühlsteinrevier nahezu eine industrielle Produktion von Mühlsteinen, die Zeitreise könnte den Weg eines solchen Mühlsteins veranschaulichen. REMET/Deutsche Telekom MMS, T-Systems, ZAUBAR, GALLIONfilm

Das soll an den Punkten stattfinden: Beim Besuch an der Burg Eltz wird der Besucher ins Jahr 1340 gebracht. Eine große Handelsstraße verläuft entlang der Burg, es gibt Räuber und wilde Tiere in den Wäldern, die Burg wird durch Knappen und Ritter geschützt. Die Caesarbrücke, die im Jahr 53 vor Christus laut Schwippert innerhalb von zehn Tagen im Bereich der Stadt Weißenthurm gebaut wurde, soll digital rekonstruiert werden.

Die Tuchmacherstadt Monreal wird zwischen 1650 und 1850 „besichtigt“. Alleine im 18. Jahrhundert gab es hier 40 Weber mit 64 Webstühlen, sagt Schwippert: „Da ist so viel Substanz und so vieles von Interesse – das wird dem Tourismus in Myk einen weiteren Schwung verleihen. Ähnlich wie bei der Kreiierung der Traumpfade“, ist er sich sicher.

Der Hochofen der Sayner Hütte in Bendorf wurde zwischen 1815 und 1830 gebaut, daher werden auch die (Zeit-)Reisenden in dieser Epoche unterwegs sein und sich mit Toni, dem Hüttenjungen, unterhalten, der Kinderarbeit leistet. Hier müsse man schauen, wie emotional man die Reise werden lassen möchte, gibt Schwippert zu bedenken.

i Auch der Vulkanausbruch am Laacher See vor 13.000 Jahren stellt die Macher vor Fragezeichen, etwa wie man was von dem Vulkanausbruch erlebbar machen möchte. REMET/Deutsche Telekom MMS, T-Systems, ZAUBAR, GALLIONfilm

Mit dem Mühlsteinrevier geht es eine Ecke weiter zurück in die Vergangenheit, bis zur Zeit der Römer, die im Bereich Kottenheim-Ettringen Basalt abgebaut haben und eine regelrecht industrielle Mühlsteinproduktion ins Leben gerufen haben. 800 bis 250 Jahre vor Christus war die Hochzeit des Golorings, der von keltischen Druiden als Grabstätte und – gleich einem Eifel-Stonehenge – zur Sommersonnenwendefeier genutzt wurde.

Ein Fragezeichen schwebt noch über dem Vulkanausbruch am Laacher See, der sich vor 13.000 Jahren zugetragen hat. Wie man sich der Thematik nähert, ob durch eine Reise ins Erdinnere, bei der man mit der Lava ausgestoßen wird, oder durch eine Reise mit eruptierendem Bims, der im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg – etwa im zerstörten Köln – Verwendung fand, steht noch nicht fest. Was fest steht ist: „Hier kann man interessante Geschichten erzählen.“

Und noch etwas steht fest: Man wolle Appetit machen auch auf weitere Sehenswürdigkeiten. Dies soll am besten schon zu Hause anfangen, wenn Urlauber sich mit einem Videolink zur Vorgeschichte zur Zeitreise auf selbigen einstimmen. Dass die Handys mehr Ablenkung als Beschäftigung mit dem Ort bringen könnten, glaubt er nicht: Vom Goloring sei nicht mehr viel da, von der Caesarbrücke gar nichts, auch in der Sayner Hütte sehe man heute nicht viel – durch Augmented Reality werde vieles wieder sichtbar. Und: Eventuell werde mit Schauspielern vor Ort gedreht, dabei könnten auch Personen aus der Region als Statisten vonnöten sein.

i Vom Goloring - dem Stonehenge der Eifel - ist zwar nicht mehr viel zu sehen, doch die Stätte war schon für Ausgrabungen interessant. REMET/Deutsche Telekom MMS, T-Systems, ZAUBAR, GALLIONfilm

Die Fakten: AR ist aktuell für den Tourismus sehr wichtig, sagt Schwippert, daher habe man sich Gedanken gemacht, wie man diese in der Region umsetzen könne. 2022 hat man sich mit Touristikern in zwei großen Workshops zusammengesetzt und gefragt, welche Themen man mittels AR auf eine „zweite digitale Ebene bringen“, und welche Geschichten man erzählen könnte.

100 sogenannte Point of interests (interessante Punkte) wurden auf sieben heruntergebrochen. Im zweiten Workshop wurden dann Grundzüge der Geschichte erarbeitet. Nach einer EU-weiten Ausschreibung fanden sich vier große Organisationen, mit denen man nun entwickle, sagt Schwippert: das Dach der Deutschen Telekom, die Telekom MMS, T-Systems, ebenfalls ein Telekomunternehmen, der Berliner Softwareentwickler ZauBar und Gallion Film. In weiteren Workshops soll das Konzept konkretisiert werden, inklusive der Meinungen von Fachleuten, wie etwa der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) und dem Leibnizinstitut.

i Hüttenjunge Toni leistete in der Sayner Hütte Kinderarbeit. REMET/Deutsche Telekom MMS, T-Systems, ZAUBAR, GALLIONfilm

Ein paar Zahlen: Mehr als eine halbe Million Euro wird das Projekt kosten, sagt Schwippert. Finanziert wird es über das Projekt Smart Cities, in dessen Rahmen eine Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (kfw) geltend wird. Zusammengearbeitet werde mit kommunalen Partnern. Kosten wird das Angebot für den Besucher übrigens nichts.

Was hat der Besucher davon? „Wir binden das Publikum ein wie nie zuvor“, sagt Schwippert. MIthilfe von Künstlicher Intelligenz werde es möglich sein, interaktive Erlebnisse zu bieten, die „fesseln, aber auch weiterbilden“. Das System laufe über eine progressive Web-App, also eine Webseite, die die Eigenschaften einer Handy-App hat, aber übers Internet aufgerufen wird. Konkret bedeutet das: Der Besucher kommt zu einer der Sehenswürdigkeiten, scannt mit dem Handy einen QR-Code und schaut durch seine Handykamera, auf dem Bildschirm erscheinen ihm Videosequenzen und Figuren, die durch die Geschichte führen. Mit denen könne man sogar interagieren, in Dialogen oder Spielen. Ob die Figuren durch KI generiert oder durch Schauspieler dargestellt werden, steht noch nicht fest, sagt Schwippert.

i Laut Michael Schwippert von der Remet wurde die Caesarbrücke bei Weißenthurm binnen zehn Tagen gebaut, heute ist nichts mehr von ihr übrig. REMET/Deutsche Telekom MMS, T-Systems, ZAUBAR, GALLIONfilm

Der zeitliche Plan: 2026 soll alles an den Start gehen, das sei sehr ambitioniert, gibt Schwippert zu. Doch man hoffe, dass das Gesamtpaket im Sommer spruchreif ist. Nachahmer werde es natürlich geben, das war schon bei den Traumpfaden so, weiß Schwippert. „Wenn wir das sogenannte Metaverse (Anm.d.Red. eine Verknüpfung von realer und virtueller Welt) in die reale Welt bringen, werden wir wieder eine Vorreiterrolle haben. Wir hoffen, dadurch wieder vorne mit dabei zu sein.“