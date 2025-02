Viele haben bereits gewählt Zehntausende Koblenzer haben schon Briefwahl beantragt 13.02.2025, 06:00 Uhr

i In der Stadtbibliothek, mitten in der Stadt gelegen, ist das Briefwahlbüro eingerichtet. Doris Schneider

Die Wahl ist eröffnet: Seit ein paar Tagen können im Briefwahlbüro im fünften Stock des Koblenzer Kulturbaus schon die Kreuzchen gemacht werden. Und diese Möglichkeit nutzen wirklich viele Menschen – aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Vier freundliche Mitarbeiterinnen sitzen an diesem Vormittag an den Tischen im fünften Stock der Stadtbibliothek. Wo sonst Krimis ausgestellt sind und es um Mord und Totschlag geht, geht es jetzt um Stimmzettel und Kreuzchen.Es sind Menschen aller Altersgruppen, die hier ihre Briefwahlunterlagen abholen oder direkt in einer der drei Wahlkabinen ihre Stimmen abgeben, berichten die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Wahlen.

