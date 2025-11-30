Verkehr in Koblenz Zebrastreifen in Schulnähe ist nicht mehr nötig Doris Schneider 30.11.2025, 10:00 Uhr

i In der Koblenzer Rizzastraße müssen Autos der Fahrradstraße Vorfahrt gewähren. Ein Zebrastreifen, der früher da war, ist deshalb nicht mehr nötig, erklärt die Stadt. Doris Schneider

Fußgänger können in der neu gestalteten Koblenzer Südallee wie früher rechts und links an den Häuserseiten entlang gehen, sie können aber auch den Weg in der Mitte nutzen. Das tun viele. Ist der Weg auch sicher?

Täglich gehen vermutlich Tausende den Weg in der Südallee, auch viele Schüler: In Richtung Koblenzer Innenstadt, Max-von-Laue- und Eichendorff-Gymnasien überqueren viele Menschen die Rizzastraße. Früher war an dieser Stelle in der Mitte der Südallee ein Zebrastreifen, aber der ist nun nach der Umgestaltung zur Fahrradstraße nicht wieder angebracht worden.







Artikel teilen

Artikel teilen