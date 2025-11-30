Zebrastreifen in Schulnähe ist nicht mehr nötig

Fußgänger können in der neu gestalteten Koblenzer Südallee wie früher rechts und links an den Häuserseiten entlang gehen, sie können aber auch den Weg in der Mitte nutzen. Das tun viele. Ist der Weg auch sicher?
Lesezeit 1 Minute
Täglich gehen vermutlich Tausende den Weg in der Südallee, auch viele Schüler: In Richtung Koblenzer Innenstadt, Max-von-Laue- und Eichendorff-Gymnasien überqueren viele Menschen die Rizzastraße. Früher war an dieser Stelle in der Mitte der Südallee ein Zebrastreifen, aber der ist nun nach der Umgestaltung zur Fahrradstraße nicht wieder angebracht worden.