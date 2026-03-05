Fahrradgeschäft in Koblenz
Zangmeister strukturiert um: Volle Servicekraft voraus
Thorsten Große steht in der Verkaufsfläche im Fahrradhaus Zangmeister in der Carl-Zeiss-Straße in Koblenz. Mit dem Verkauf von neuen E-Bikes ist bald Schluss.
Matthias Kolk

So ist das in der Wirtschaft: Hohen Höhen folgen gerne mal tiefe Täler. In der Fahrradbranche zeigte sich das zuletzt sehr ausgeprägt. Das Fahrradhaus Zangmeister in Koblenz zieht daraus Konsequenzen: Mit dem Verkauf von neuer Ware soll Schluss sein.

Lesezeit 2 Minuten
„Alles muss raus“ kündigt ein Schriftzug auf der Internetseite des Koblenzer Fahrradhauses Zangmeister an. Weiter heißt es: „Wir vergrößern unseren Service-Bereich“ und „Wir schließen unsere Fahrradabteilung“. Der Traditionsbetrieb, den es in der Stadt schon seit mehr als 125 Jahren gibt, stellt sich neu auf, erklärt Geschäftsführer Thorsten Große im Gespräch mit unserer Zeitung am Standort im Gewerbepark Nord an der B9.

