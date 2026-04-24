Nie hat das Fahrradhaus Zangmeister in seiner langen Betriebsgeschichte Koblenz als Standort verlassen, jetzt zieht es nach Mülheim-Kärlich. Wie Chef Thorsten Große diesen Schritt begründet – und warum sich der Betrieb neu ausrichtet.
Lesezeit 2 Minuten
Im Jahr 1898, also im vorletzten Jahrhundert schon, fing alles an. Aus einem kleinen Reparaturservice für Regenschirme in der Kornpfortstraße in der Koblenzer Altstadt hat sich über die Jahrzehnte das Fahrradhaus Zangmeister, mit Verkauf und Service rund ums Rad, entwickelt.