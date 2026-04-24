Umzug nach Mülheim-Kärlich Zangmeister: Nach über 125 Jahren gehts weg aus Koblenz Matthias Kolk 24.04.2026, 07:15 Uhr

i Thorsten Große (links) und sein Team vom Fahrradservicecenter Zangmeister haben die Arbeit in ihrem neuen Standort in Mülheim-Kärlich aufgenommen. Matthias Kolk

Nie hat das Fahrradhaus Zangmeister in seiner langen Betriebsgeschichte Koblenz als Standort verlassen, jetzt zieht es nach Mülheim-Kärlich. Wie Chef Thorsten Große diesen Schritt begründet – und warum sich der Betrieb neu ausrichtet.

Im Jahr 1898, also im vorletzten Jahrhundert schon, fing alles an. Aus einem kleinen Reparaturservice für Regenschirme in der Kornpfortstraße in der Koblenzer Altstadt hat sich über die Jahrzehnte das Fahrradhaus Zangmeister, mit Verkauf und Service rund ums Rad, entwickelt.







Artikel teilen

Artikel teilen