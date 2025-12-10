Bundesgartenschau 2029 Zahlt Koblenz bald Buga-Zuschüsse in dreifacher Höhe? Peter Meuer 10.12.2025, 15:44 Uhr

i Die Koblenzer Festung Ehrenbreitstein: Im Jahr 2029 wird die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal zwischen Rüdesheim/Bingen und Koblenz stattfinden. Alexej Zepik

Der Zweckverband Oberes Mittelrheintal bittet seine Mitglieder um Geld für die Bundesgartenschau 2029. Es geht nicht um höhere Summen – aber darum, die zugesagten Mittel schneller zu überweisen. Koblenz entscheidet am Freitag darüber.

Schießt die Stadt Koblenz in kommenden Jahren schneller Geld für die Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal (Buga) zu? Im Raum steht, die städtischen Umlagezahlungen ab dem Jahr 2026 von derzeit rund 65.000 Euro auf etwa 188.000 Euro zu erhöhen. Das Geld ginge an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und über diesen in die Buga-Finanzierung.







Artikel teilen

Artikel teilen