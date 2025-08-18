Einen Verein über 75 Jahre am Leben zu erhalten und ihn stets weiterzuentwickeln, ist eine Herausforderung. Diese meistern die Verantwortlichen des Yacht-Clubs Rhein-Mosel in Koblenz mit Bravour. So wurde das jetzt gefeiert.

75 Jahre jung wird der Yacht-Club Rhein-Mosel Koblenz. Im Oktober 1950 im Gasthaus „Zum Häuschen“ gegründet, bei einer Aufnahmegebühr von zehn Mark und 2,50 Mark Monatsbeitrag, lebt der Verein noch immer ein hohes Maß an Tatkraft und Idealismus. Am Wochenende wurde mit Wegbegleitern und Unterstützern das runde Jubiläum gefeiert.

Einen der Höhepunkte stellte die Taufe einer neuen 420er Jolle dar. Von „Tweety” soll vor allem die Jugendarbeit profitieren. Zuvor hatte Oberbürgermeister David Langner in seiner Gratulation an die oft erfolgreiche Teilnahme vieler Mitglieder bei hochrangigen Regatten bis hin zu Weltmeisterschaften erinnert.

Vorsitzender des Landesseglerverbands zollt den Gründern Respekt

Claus Wimmer, Vorsitzender des Landesseglerverbandes, drückte unter anderem seine Bewunderung für die Gründer aus: „In den nicht einfachen 50er-Jahren schafften es die Koblenzer Segler tatsächlich, ihren Yacht-Club zu gründen und zum Erfolg zu führen.”

Zunächst hatten Gründungsmitglieder vorgesehen, auf dem linken Moselufer, nahe der heutigen Kurt-Schuhmacher-Brücke, ein Gelände zu erwerben, um dort Bootshallen und ein Klubhaus zu errichten. Gertrud Ludwig, 1. Vorsitzende, und Andreas Mengen, 2. Vorsitzender, berichteten im Gespräch mit unserer Zeitung aus der bewegten Geschichte des Vereins. „Diese Pläne mussten jedoch über Jahre verschoben werden, da die Stadt Koblenz andere Ideen verfolgte.” Sportlich gesehen konnte der Klub aber schon die ersten Erfolge verbuchen. Es begann mit einem Bootsbestand, der sich aus den verschiedensten Segelbootsklassen zusammensetzte. Andreas Mengen berichtet: „Auch Eigenbauten, zum Beispiel umgebaute Rettungsboote, mit teils selbst genähten Segeln, gehörten dazu.”

i Stilecht mit Sekt getauft: die 420er Jolle "Tweety". Von links im Bild: Jugendtrainer Marius Bock, die Clubmitglieder Pauline, Florian und Vroni Hamann. Wolfgang Lucke

Klubschiff entstand in Eigenleistung

Aus einem halben erworbenen Mosellastkahn wurde von den Mitgliedern in mühevoller Arbeit ein ansprechendes Klubschiff ausgebaut und zunächst in Metternich unterhalb des Fährhauses am Stausee verankert. Im Jahre 1952 hatte der Klub bereits 75 Mitglieder und 15 Boote. Auch die Ausbildung in Seemannschaft begann zu dieser Zeit mit dem ersten Führerscheinlehrgang.

Nach einigen Verhandlungen mit der Stadt Koblenz konnte im Jahr 1954 das erste Gelände gepachtet und später auch ein Teil erworben werden. Mitte der 60er-Jahre kam die ersehnte Baugenehmigung für ein Vereinshaus. Mit viel Eigenleistung wurde das noch heute bestehende Klubhaus errichtet.

„Die Jugendarbeit wurde von Anfang an sehr gefördert.“

Gertrud Ludwig, Vorsitzende des Yacht-Clubs Rhein-Mosel

Zwischenzeitlich wuchs die Zahl der Mitglieder deutlich und auch der Spaß am Segeln und Motorbootfahren. Über die letzten 60 Jahre wurden rund 20 verschiedene Segelbootsklassen für alle Altersklassen im Verein etabliert und in vielen Revieren aller Länder bis zu hochrangigen Regatten, wie nationale Ranglisten, Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und sogar Weltmeisterschaften, gesegelt. Dabei waren die Mitglieder zum Teil sehr erfolgreich.

Andere hatten sich dem Fahrtensegeln zugewandt und segelten auf den Meeren rund um Europa, sogar bis nach Amerika und in die Karibik. Gertrud Ludwig: „Die Jugendarbeit wurde von Anfang an sehr gefördert. Der unermüdliche Einsatz einiger Eltern brachte den Kindern und Jugendlichen viel Spaß und auch Erfolg bei Regatten.”

i Auf den Namen "Tweety" wurde die neue 420er Jolle getauft. Es freuten sich (von links): Heinz-Christian Bock, Jugendwart, Monika Sauer, Sportbund Rheinland, Andreas Mengen, Vorstand YCRM, Seglerin Pauline, Gertrud Ludwig, Vorstand YCRM, Marius Bock, Jugendtrainer, Clubmitglieder Vroni Hamann und Florian. Wolfgang Lucke

Lage an der Mosel oft eine Herausforderung

Von Anfang an gab es auch Motorboote, zunächst sehr bescheiden und später immer moderner, so Andreas Mengen. Sie organisierten sich und befuhren nicht nur die Mosel, sondern auch die ostdeutschen, holländischen und französischen Kanäle. Sie waren in all den Häfen unter der Flagge des Yacht-Clubs herzlich willkommen.

Ludwig: „Aber der Yacht-Club Rhein-Mosel hatte es nicht immer leicht. Die Lage an der Mosel mit ihren teilweise ausgeprägten Hochwässern machte im Winter häufig viel Arbeit, das Grundstück sauber zu halten.” Mit dem Klimawandel überraschen Hochwasser nun auch im Sommer, wenn alle Stege im Wasser liegen, die Mitglieder. Das führte zu Umbaumaßnahmen der Stege. Sie können jetzt vom Land abgekoppelt werden.

„Wer hier segeln kann, kann überall segeln.“

Andreas Mengen, 2. Vorsitzender des YCRM

Mit dem Bau der Kurt-Schumacher-Brücke in den 80er-Jahren kamen große Probleme auf den Verein zu, da eine komplett neue Steganlage notwendig wurde. Hier zeigte sich die Stadt Koblenz als großer Freund und ermöglichte durch einen Sonderzuschuss eine neue Steganlage. Auch heute wäre der Verein ohne die jährlichen Zuschüsse in verschiedenen Positionen finanziell schlecht aufgestellt. Ebenfalls unterstützte auch der Sportbund Rheinland verschiedene Projekte.

„Wer hier segeln kann, kann überall segeln.” Die momentan so friedlich dahinplätschernde Mosel macht es schwer, an besondere seglerische Herausforderungen zu denken, aber Andreas Mengen erläutert die Aussage: „Wir haben hier – je nach Wetterlage – tatsächlich ein sehr kompliziertes Revier, da lernt man wirklich segeln.”

Mehr als 370 Mitglieder im Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr weist der Verein mehr als 370 Mitglieder auf und ist damit einer größten in Rheinland-Pfalz. 120 Liegeplätze stehen an fünf Stegen bereit, ebenso ein gemütliches Klubhaus. Gertrud Ludwig und Andreas Mengen sind sich mit ihren vielen Mitgliedern einig: „Unser Ziel ist es, noch viele Seglerinnen und Segler zu begeistern und auszubilden, damit der Verein weiterhin eine nette und lebendige Gemeinschaft bleibt.”