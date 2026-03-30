Zwei Möbelgiganten an der B9 XXXLutz-Filiale in Koblenz: Das sagt Konkurrent Ikea Jan Lindner 30.03.2026, 11:00 Uhr

i Die Koblenzer Ikea-Filiale an der B9. Alexej Zepik

Treffen zwei Möbelgiganten an der Koblenzer B9 aufeinander: Während Ikea schon viele Jahre da ist, plant XXXLutz auf der anderen Straßenseite einen großen Neubau. Was sagt der schwedische Riese zur möglichen Konkurrenz?

Ikea, Poco, Mömax und in ein paar Jahren noch XXXLutz: Diese Konzentration an Möbelhäusern links und rechts der B9 am nördlichen Koblenzer Stadtausgang ist beachtlich. Dazu kommen noch Häuser im Gewerbepark Mülheim-Kärlich und in Neuwied (Porta). Wie bewertet Ikea diese Konkurrenz in direkter Nachbarschaft?







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