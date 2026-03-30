Zwei Möbelgiganten an der B9
XXXLutz-Filiale in Koblenz: Das sagt Konkurrent Ikea
Die Koblenzer Ikea-Filiale an der B9.
Die Koblenzer Ikea-Filiale an der B9.
Alexej Zepik

Treffen zwei Möbelgiganten an der Koblenzer B9 aufeinander: Während Ikea schon viele Jahre da ist, plant XXXLutz auf der anderen Straßenseite einen großen Neubau. Was sagt der schwedische Riese zur möglichen Konkurrenz?

Lesezeit 2 Minuten
Ikea, Poco, Mömax und in ein paar Jahren noch XXXLutz: Diese Konzentration an Möbelhäusern links und rechts der B9 am nördlichen Koblenzer Stadtausgang ist beachtlich. Dazu kommen noch Häuser im Gewerbepark Mülheim-Kärlich und in Neuwied (Porta). Wie bewertet Ikea diese Konkurrenz in direkter Nachbarschaft?

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