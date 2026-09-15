Möbelgigant XXXLutz will sich direkt an der B9 in Koblenz stadtauswärts Richtung Norden ansiedeln. Dafür müssten Adler Mode und Smyths Toys weichen. Für das Großprojekt wird auch der Verkehrsfluss untersucht.
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Die geplante Ansiedlung von Möbelgigant XXXLutz an der B9 in Koblenz dürfte auch große Auswirkungen auf den Verkehr dort haben. Deshalb lässt der Projektentwickler, die XXXLutz-Gruppe, derzeit notwendige Gutachten erstellen. In dem Gebäude, das für den neuen XXXLutz-Standort abgerissen werden soll, haben Adler Mode und Symths Toys ihre Filialen.