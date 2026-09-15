Direkt an B9 in Koblenz
XXXLutz-Ansiedlung und Adler Mode: Das sagt Stadt Koblenz
An der B9 in Koblenz will sich XXXLutz niederlassen, direkt neben Mömax. Dafür sollen Adler Mode und Smyths Toys weichen.
An der B9 in Koblenz will sich XXXLutz niederlassen, direkt neben Mömax. Dafür sollen Adler Mode und Smyths Toys weichen.
Alexej Zepik

Möbelgigant XXXLutz will sich direkt an der B9 in Koblenz stadtauswärts Richtung Norden ansiedeln. Dafür müssten Adler Mode und Smyths Toys weichen. Für das Großprojekt wird auch der Verkehrsfluss untersucht. 

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Die geplante Ansiedlung von Möbelgigant XXXLutz an der B9 in Koblenz dürfte auch große Auswirkungen auf den Verkehr dort haben. Deshalb lässt der Projektentwickler, die XXXLutz-Gruppe, derzeit notwendige Gutachten erstellen. In dem Gebäude, das für den neuen XXXLutz-Standort abgerissen werden soll, haben Adler Mode und Symths Toys ihre Filialen.
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