Pläne des Möbelgiganten
XXXLutz-Ansiedlung in Koblenz: Das ist der Sachstand 
In Koblenz direkt an der B9 will sich Möbelgigant XXXLutz ansiedeln. Dafür sollen die Traditionsgeschäfte Smyths Toys und Adler
In Koblenz direkt an der B9 will sich Möbelgigant XXXLutz ansiedeln. Dafür sollen die Traditionsgeschäfte Smyths Toys und Adler weichen.
Alexej Zepik

Vor fast genau einem Jahr berichtete unsere Zeitung über die geplante Ansiedlung des Möbelgiganten XXXLutz in Koblenz an der B9. Zwei Traditionsgeschäfte sollen dazu weichen. Was aus den Plänen geworden ist. 

Lesezeit 4 Minuten
Ikea, Mömax und Poco haben schon links und rechts der B9 vor den Toren von Koblenz aufgeschlagen. Möbelgigant XXXLutz will mit riesiger Verkaufsfläche dazukommen. Das berichtete unsere Zeitung vor fast genau einem Jahr. Die Traditionsgeschäfte Adler-Modemarkt und Smyths Toys sollen dafür auf dem Gelände weichen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren