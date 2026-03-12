Pläne des Möbelgiganten XXXLutz-Ansiedlung in Koblenz: Das ist der Sachstand Jan Lindner 12.03.2026, 15:00 Uhr

i In Koblenz direkt an der B9 will sich Möbelgigant XXXLutz ansiedeln. Dafür sollen die Traditionsgeschäfte Smyths Toys und Adler weichen. Alexej Zepik

Vor fast genau einem Jahr berichtete unsere Zeitung über die geplante Ansiedlung des Möbelgiganten XXXLutz in Koblenz an der B9. Zwei Traditionsgeschäfte sollen dazu weichen. Was aus den Plänen geworden ist.

Ikea, Mömax und Poco haben schon links und rechts der B9 vor den Toren von Koblenz aufgeschlagen. Möbelgigant XXXLutz will mit riesiger Verkaufsfläche dazukommen. Das berichtete unsere Zeitung vor fast genau einem Jahr. Die Traditionsgeschäfte Adler-Modemarkt und Smyths Toys sollen dafür auf dem Gelände weichen.







