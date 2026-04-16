Koblenzer Filiale soll weichen XXXLutz-Ansiedlung: Deshalb ist Adler Mode direkt an B9 Jan Lindner 16.04.2026, 07:00 Uhr

i Die Adler-Filiale im Gewerbepark an der B9 in Koblenz soll weichen, weil dort ein XXXLutz-Möbelhaus geplant ist. Alexej Zepik

Modegeschäfte findet man oft in Innenstadtlagen. Dort sind die Mieten meist etwas höher, aber es gibt Laufkundschaft. Die Koblenzer Filiale von Adler Mode ist seit 36 Jahren vor den Toren der Stadt an der B9 ansässig. Aus gutem Grund.

Im Koblenzer Gewerbepark an der B9 geht im Sommer 2027 eine Ära zu Ende: Die Filiale von Adler Moden wird dort nach dann 37 Jahren schließen. Möbelgigant XXXLutz will sich bekanntlich auf dem Areal ansiedeln, das Gebäude mit dem Kleidungsgeschäft und Spielwarenhändler Smyths Toys soll abgerissen werden.







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