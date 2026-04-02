Möbelgigant XXXLutz will sich bekanntlich im Gewerbegebiet an der Koblenzer B9 ansiedeln. Dafür müssten Adler-Moden und Smyths Toys weichen. Der irische Spielwarenhändler hat einst Toys ’R’ Us übernommen – und ist einer der größten der Branche.
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Toys ’R’ U s war viele Jahre lang einer der Ankerläden von Koblenz. Der Spielwarenhändler an der B9 stadtauswärts Richtung Norden lockte Koblenzer an, außerdem viele Menschen aus der Region, aus Eifel, Hunsrück und Westerwald. Einmal in der Stadt, gaben viele Leute dann auch Geld aus für Kleidung, Lebensmittel und Co.