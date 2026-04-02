Koblenzer Filiale soll weichen
XXXLutz-Ansiedlung: Das ist Spielzeugriese Smyths Toys
Die Geschäfte Smyths Toys, Adler Mode und Mömax in Koblenz an der B9. Weil direkt neben Mömax eine XXXLutz-Filiale geplant ist,
Die Geschäfte Smyths Toys, Adler Mode und Mömax in Koblenz an der B9. Weil direkt neben Mömax eine XXXLutz-Filiale geplant ist, müssen Smyths Toys und Adler weichen.
Alexej Zepik

Möbelgigant XXXLutz will sich bekanntlich im Gewerbegebiet an der Koblenzer B9 ansiedeln. Dafür müssten Adler-Moden und Smyths Toys weichen. Der irische Spielwarenhändler hat einst Toys ’R’ Us übernommen – und ist einer der größten der Branche.

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Toys ’R’ U s war viele Jahre lang einer der Ankerläden von Koblenz. Der Spielwarenhändler an der B9 stadtauswärts Richtung Norden lockte Koblenzer an, außerdem viele Menschen aus der Region, aus Eifel, Hunsrück und Westerwald. Einmal in der Stadt, gaben viele Leute dann auch Geld aus für Kleidung, Lebensmittel und Co.

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