Wurfgranate gefunden: Bauarbeiten im Kondertal ruhen
Die Stützmauer am Konderbach entlang der L208 bei Dieblich muss saniert werden. Bei den Arbeiten ist nun eine Wurfgranate gefunden worden. Was das für die Verkehrsteilnehmer in dem Bereich bedeutet.
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Im Kondertal bei Dieblich muss eine Stützmauer saniert werden. Bei den Arbeiten ist am Dienstag (3. November) allerdings eine Wurfgranate gefunden worden, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Landesstraße 208.