So geht es bei Dieblich weiter
Wurfgranate gefunden: Bauarbeiten im Kondertal ruhen
An der L208 im Kondertal muss eine Stützmauer am Konderbach saniert werden. Jetzt ist eine Wurfgranate gefunden worden.
An der L208 im Kondertal muss eine Stützmauer am Konderbach saniert werden. Jetzt ist eine Wurfgranate gefunden worden.
David Ditzer/Archiv

Die Stützmauer am Konderbach entlang der L208 bei Dieblich muss saniert werden. Bei den Arbeiten ist nun eine Wurfgranate gefunden worden. Was das für die Verkehrsteilnehmer in dem Bereich bedeutet. 

Lesezeit 1 Minute
Im Kondertal bei Dieblich muss eine Stützmauer saniert werden. Bei den Arbeiten ist am Dienstag (3. November) allerdings eine Wurfgranate gefunden worden, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Landesstraße 208.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren