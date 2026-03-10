Beim Räumungsverkauf liefen die Kundinnen den Koblenzer Kinderladen am Görresplatz ein, jetzt können sie sich freuen: Wunschkind by Neka feiert seine Neueröffnung. Das gibt es in dem Laden zu entdecken.

Eltern und Kinder können sich freuen: In Koblenz gibt es jetzt wieder eine Shoppingmöglichkeit. Wunschkind by Neka eröffnete am Samstag neu. Der Laden am Görresplatz schloss Ende Januar seine Türen, um nun von neuen Inhabern geführt zu werden.

In dem Store im Herzen der Altstadt denen sich alles ums Kind.