Das sagen Bürgermeister am Tag danach: Das alte Verwaltungsgebäude in Rhens ist erhaltenswert, aber wie könnte man die Aufgaben stemmen?

Es sei gut, neben politischen und emotionalen Themen auch die städtebauliche Perspektive in den Mittelpunkt gerückt zu bekommen, sagt Verbandsgemeindebürgermeisterin Kathrin Laymann (FWG) am Tag nach dem Workshop. Die Verwaltung sei in Rhens nicht mehr sichtbar, das Gebäude erscheine leer, das wecke Emotionen und präge das Stadtbild nicht positiv. Das Gebäude habe sie vorher auch schon als erhaltenswert betrachtet, aber man müsse nun schauen, was man als VG stemmen könne. Konkret stehen derzeit einige Schulsanierungen an.

Aus dem Fusionsvertrag habe sich ergeben, dass Bürgerbüro und Touristinfo erhalten bleiben sollen, aber dies könne auch an einem anderen Ort stattfinden, damit könnte potenziell eine neue Zukunft für das Gebäude freigeräumt werden. Dennoch stellt sich die Frage, wer was macht. „Alt Rhens“ etwa wäre sofort nutzbar, aber wer stellt Personal und Organisation? „Wir haben 18 Kommunen und können nicht für eine die Organisation für einen Bürgerraum übernehmen.“

Für Stadtchef Jörg Schüller (CDU) ist der Tenor wichtig, dass nicht veräußert, sondern aus eigenem Antrieb eine neue Nutzung angestrebt werden sollte. Oben Wohnen, unten öffentlicher Raum hält er für die optimale Lösung, die sich auch mit den Vorstellungen der Stadtentwicklung decken würde. Für den künftigen Prozess würde er sich im Idealfall wünschen, dass man sich nun tatsächlich ein Jahr Zeit nimmt, mit einer Nutzung anfängt und weiterüberlegt. Auch um als Stadt zu prüfen, welche Rolle man einnehmen könne. Man habe nun konkrete Ideen gehört und dann sollte man sich bei allem haushaltstechnischen Druck auch Zeit nehmen, eine zufriedenstellende Lösung für alle hinzubekommen.