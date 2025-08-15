Ein gut aufgelegter Debeka-Vorstand und ein Mann der klaren Worte: Der Abend mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Kenner der Innenpolitik, Wolfgang Bosbach, versprach, kurzweilig zu werden.

Bei 35 Grad Außentemperatur begrüßte Debeka-Finanzvorstand Ralf Degenhart am Donnerstagabend verschmitzt rund 300 Gäste: „Ich hoffe nicht, dass Sie an diesem hochsommerlichen Tag wegen der Klimatisierung in den Josef-Pauken-Saal der Debeka-Zentrale gekommen sind, sondern wegen einer hochinteressanten Veranstaltung.“ Und tatsächlich bot der Redner gute Unterhaltung.

„Die Menschen akzeptieren eine klare Haltung, auch wenn sie diese nicht in jedem Punkt teilen.“

Wolfgang Bosbach

Die kommunalpolitische Vereinigung (KPV) der Koblenzer CDU hatte mit dem früheren Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach einen profilierten Gastredner geladen. Der KPV-Kreis-Vorsitzende und CDU-Fraktionschef im Koblenzer Stadtrat, Stephan Otto, charakterisierte Bosbach als Mann, der einen klaren Kompass hat und über viele Jahre die Innenpolitik entscheidend mitgeprägt hat.

i Wolfgang Bosbach erhielt viel Beifall der zahlreichen Besucher – hier neben dem Bundestagsabgeordneten Josef Oster (CDU). Winfried Scholz

Bosbach bewies in seiner einstündigen freien Rede, dass er die Dinge pointiert, für jedermann verständlich, aber auch kurzweilig mit Humor gewürzt auf den Punkt bringen kann. Positiv überrascht zeigte er sich von der Besucherresonanz: „Sie hätten ja auch an diesem wunderschönen Sommerabend woanders sein können.“ Wichtig war ihm, seine Richtschnur zu benennen, wonach er Politik betrieben hat: „Die Menschen akzeptieren eine klare Haltung, auch wenn sie diese nicht in jedem Punkt teilen.“

Als einer, der zwei Ebenen der Politik kennengelernt hat, 23 Jahre Kommunalpolitik, 23 Jahre Bundestag, brach er eine Lanze für das Kommunale: „Das ist nicht das Kellergeschoss der Politik, es ist das Fundament. Auf keiner anderen Ebene ist die Politik so konkret.“

i Wolfgang Bosbach in einer Talkrunde mit OB-Kandidat Ernst Knopp Winfried Scholz

Angesichts des Milliardenpakets, von dem auch die Kommunen profitieren, forderte er, man soll den Kommunen weniger vorschreiben, wofür sie ihr Geld ausgeben. Weil es keine direkten Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen gibt – das läuft immer über die Länder –, befürchtet Bosbach, dass nicht alles bei den Kommunen ankommt: „Ich kenne die Brüder alle, die haben Hände wie Rhabarberblätter und das hat nichts mit Parteien zu tun.“

In einer Talkrunde mit Ernst Knopp, CDU-Kandidat für die Wahl zum Oberbürgermeister, nannte der Innenpolitiker Methoden, wie man eine Stadt sicherer machen kann: nicht nur durch Polizeipräsenz und Videoüberwachung, sondern auch mit Sauberkeit, Beleuchtung und Stadtgestaltung. Das stärke das subjektive Sicherheitsgefühl.

„Der Wohlstand basiert auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sowie dem Fleiß der Menschen.“

Wolfgang Bosbach

Dass in Koblenz womöglich eine Brücke neu gebaut werden muss, war am Abend noch kein Thema. An einem anderen Beispiel forderte Bosbach, ein Ersatzneubau dürfte planungsrechtlich nicht so behandelt werden wie ein völliger Neubau.

Entbürokratisierung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren seien das Gebot der Stunde. In seiner Nachbarschaft an der A4 sei man seit drei Jahren dran, die Fahrbahndecke zu erneuern: „In der Zeit baut der Chinese drei Autobahnen.“ Nun soll man nicht sagen: „Das sind nur die Sozis, da waren wir alle dran beteiligt.“

i Gut gelaunt (von links): Josef Oster MdB, Debeka-Finanzvorstand Ralf Degenhart, Wolfgang Bosbach, OB-Kandidat Ernst Knopp, KPV-Vorsitzender Stephan Otto Winfried Scholz

Apropos Sozis. Er sei anderer Meinung als Altbundeskanzler Olaf Scholz, der gesagt habe, der Wohlstand im Land basiert auf dem Sozialstaat. Bosbach: „Das tut er nicht. Er basiert auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sowie dem Fleiß der Menschen.“

Er stellt klar: Die drei großen Sozialsysteme Gesundheit, Pflege und Rente müssen dringend reformiert werden. Egal wo man ansetzt, wird es Belastungen geben. Konkret lehnt er eine weitere Senkung des Rentenniveaus ab. Rente sei Entgelt für Lebensarbeitsleistung. Wer sein Leben lang gearbeitet und Beiträge gezahlt hat, müsse mehr Rente erhalten als ein Bürgergeldbezieher.

Bosbach mahnte auch. Viele ärgern sich über Bürokratie in Brüssel. Um diese und den Binnenmarkt geht es nicht vorrangig. Der Hauptwert des europäischen Einigungsprozesses ist: „Nie wieder Krieg.“ Die aktuelle Koalition hat eine große Aufgabe, auch eine Vernunftehe kann positiv sein. Jeder soll dem anderen was gönnen. Er beschwor: „Die Koalition darf nicht scheitern. Sonst möchte ich das nächste Wahlergebnis nicht sehen.“ Er riet auch: „Vielleicht sollten wir in diesem Land ein bisschen entspannter werden.“