Im Koblenzer Mampf Wohnungsloser Chris trauert um seinen Hund Lillifee Doris Schneider 21.11.2026, 14:00 Uhr

i Chris arbeitet im Koblenzer Mampf. Seine Hündin Lillifee musste eingeschläfert werden. Mit Polizei und Ordnungsamt wurde sie abgeholt. Doris Schneider

Dass es mit seiner Hündin Lillifee nicht zum Besten stand, das hatte der Koblenzer Chris schon länger geahnt. Ein Tumor vergrößerte sich, aber Lilli ging es noch gut – bis sie mit Polizei und Veterinär von Chris weggeholt wurde. Das ist passiert.

An diesem Tag ist Chris auf dem kurzen Weg zwischen dem Klamottenlager und dem Wohnungslosenrestaurant Mampf im Koblenzer Stadtteil Lützel unterwegs, als er von Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes angesprochen wird. Sie haben ihn gesucht, es geht um seine Hündin Lillifee.







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