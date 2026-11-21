Dass es mit seiner Hündin Lillifee nicht zum Besten stand, das hatte der Koblenzer Chris schon länger geahnt. Ein Tumor vergrößerte sich, aber Lilli ging es noch gut – bis sie mit Polizei und Veterinär von Chris weggeholt wurde. Das ist passiert.
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An diesem Tag ist Chris auf dem kurzen Weg zwischen dem Klamottenlager und dem Wohnungslosenrestaurant Mampf im Koblenzer Stadtteil Lützel unterwegs, als er von Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes angesprochen wird. Sie haben ihn gesucht, es geht um seine Hündin Lillifee.