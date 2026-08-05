Schüler spendet zum 7. Mal
Wohnungslose in Koblenz: Elias (10) sorgt für Frühstück
Wieder ist der Kofferraum voll mit Lebensmitteln. Bereits zum siebten Mal war Elias mit seiner Mutter einkaufen und hat die Ware
Wieder ist der Kofferraum voll mit Lebensmitteln. Bereits zum siebten Mal war Elias mit seiner Mutter einkaufen und hat die Waren zum Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf gebracht.
Rhein-Zeitung

Zeugnisgeld – damit hat es überhaupt mal angefangen. Elias (10) hat sich Geld für seine guten Noten gewünscht, um für Wohnungslose in Koblenz Nahrungsmittel einkaufen zu können. Bei dem einen Mal ist es nicht geblieben – und es geht immer weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Kaffee, haltbare Milch, Berge an Brot und abgepacktem Käse ragen weit oben aus den Einkaufswannen im Kofferraum des Wagens hervor. Elias und seine Mutter waren wieder mal einkaufen, rund 700 Euro haben sie ausgegeben. Das siebte Mal bereits haben sie dann die Lebensmittel zum Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf gebracht – für circa 5000 Euro hat Elias nun insgesamt schon eingekauft und Wohnungslose unterstützt, vor allem mit Lebensmitteln, ...
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