Wohnung brennt komplett aus Wohnungsbrand in Lützel: 83-Jährige im Krankenhaus 14.01.2025, 16:19 Uhr

i In Lützel hat am Dienstagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Jörg Peter Herrmann. dpa

Im Koblenzer Stadtteil Lützel hat am Dienstagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Lützel waren am Dienstagnachmittag mehrere Feuerwehrkräfte im Einsatz. In der Otto-Falckenberg-Straße gab es einen Brand in einer Wohnung im siebten Stock. Dies teilten die Koblenzer Berufsfeuerwehr sowie die Polizei Koblenz in Pressemitteilungen mit.

