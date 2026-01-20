Am Dienstagabend kam es im Koblenzer Stadtteil Rübenach zu einem Wohnungsbrand. Neben der Feuerwehr sind auch die Polizei und Rettungskräfte im Einsatz.
Am Dienstagabend kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus in der Rübenacher Gotenstraße, teilte die Polizei Koblenz mit. „Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz“, so die Pressemitteilung. Die Polizei wurde gegen 19 Uhr über den Brand informiert, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Polizei.