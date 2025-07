Die geplanten Wohnungen an der Fritsch-Kaserne werden von vielen herbeigesehnt, aber der Bau des neuen Koblenzer Wohnquartiers wird auch von vielen gefürchtet: „Die Straße ist jetzt schon so voll, da ist jeden Morgen Stau“, sagt eine Frau, die in Niederberg arbeitet. „Wie soll das werden, wenn hier oben noch viel mehr Menschen leben?“

Diese Frage beschäftigt viele in Ehrenbreitstein und Niederberg, wie eine kleine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Dass Hausbesitzer in einigen Gebäuden beim Einbau von Lärmschutzfenstern und Ähnlichem unterstützt werden sollen, ist bei den Anwohnern noch kein großes Thema. Die Angst vor Verkehr und Lärm indes schon.

Direkt betroffen sind Ehrenbreitsteiner und Niederberger, die an der Straße im Tal wohnen, das zum neuen Wohngebiet Ellinger Höhe hochführt. Direkt betroffen sind aber auch die anderen Bewohner auf der rechten Rheinseite, die die teils recht schmale und kurvige Straße nutzen (müssen), um zur Arbeit zu kommen, zur Schule, in die Stadt. Viele von ihnen haben die Befürchtung, dass die Straße mindestens zu Stoßzeiten vollgestopft sein wird und dass es zu Staus kommt.

Und sie haben den Eindruck, dass die Stadt dafür kein Konzept hat, wie auch ein Leserbrief in unserer Zeitung zeigt. „Ich verstehe, dass dieser Eindruck entstanden ist“, sagt Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) auf Nachfrage unserer Zeitung. Das liege vor allem daran, dass das Thema Mobilität bislang vor allem im nicht öffentlichen städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Investor geregelt worden sei. „Es sind zudem Maßnahmen geplant, die als Unterrichtung erst noch in die Ausschüsse kommen. Ich verstehe aber, dass nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans jetzt ein Informationsbedürfnis besteht.“

Die Entwicklung des Verkehrs soll beständig überprüft werden

Der Baudezernent fasst zusammen: Grundlage für die Lärmschutzsatzung ist die Prognose einer Verkehrszunahme von zusätzlich knapp 4000 Fahrten pro Tag, wenn das Wohngebiet mit seinen geplanten rund 800 Wohnungen fertig ist. Die Verkehrsuntersuchung habe an den untersuchten Knotenpunkten eine Zunahme von 9 bis 27 Prozent ergeben.

„Das Quartier entwickelt sich jedoch nicht ad hoc, sondern Stück für Stück in den kommenden Jahren“, sagt Lukas. Daher sei ein fortwährendes Beobachten und Bewerten festgesetzt, „mit dem wir auf die beobachteten Entwicklungen reagieren, beispielsweise indem wir mittelfristig Tempo 30 ab der Charlottenstraße einführen oder mittelfristig in Abstimmung mit der Koveb eine Schnellbuslinie (Linie 20) zum Hauptbahnhof anbieten“. Nach dem Bau der ersten 150 Wohneinheiten und dann jeweils nach zwei Jahren und insgesamt fünfmal werde das Mobilitäts- und Verkehrskonzept für das Quartier fortgeschrieben.

i Der ÖPNV soll ausgebaut werden, unter anderem ist eine Schnellbuslinie geplant. Rico Rossival

Einige konkrete Maßnahmen sind bereits jetzt in der Umsetzungsplanung, so Lukas. „Es wird auf der L127 bergauf einen Fahrradschutzstreifen bis zu den Abzweigen Mühlental und Kniebreche geben.“ So könnten Fahrradfahrer bergauf das Quartier verkehrsberuhigt und sicher über die Kniebreche oder das Eselsbachtal erreichen. „Die Kniebreche haben wir bereits für den allgemeinen Pkw-Verkehr gesperrt.“

Und auch der ÖPNV soll eine wichtige Rolle spielen: „An zentraler Lage im Quartier wird an der Kreuzung der Planstraße mit der Quartierpromenade eine öffentliche Bushaltestelle mit zwei Bussteigen errichtet.“ Wenn die ersten Wohneinheiten bezogen werden können, soll auch die Integration in das ÖPNV-Netz und die Inbetriebnahme der Haltestelle erfolgt sein. „Mit der Koveb und den rechtsrheinischen Ortsvorstehern laufen hierzu bereits die inhaltlichen Abstimmungen aus Anlass der Fortschreibung des Nahverkehrsplans“, so Lukas.