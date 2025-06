Die Sparkasse Koblenz zieht ein positives Fazit hinsichtlich des Starts in das Immobilienjahr 2025. Demnach hat sich die starke Nachfrage nach Immobilien und Finanzierungen auch im ersten Halbjahr des laufenden Jahres fortgesetzt. „Die eigenen vier Wände sind der größte Stabilisator für ein sozialgerechtes Leben im Alter“, betont der Vorstandsvorsitzende Matthias Nester.

Viele Kunden trauen sich wieder eine Finanzierung zu, weil die Zinsen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen. Im vergangenen Jahr begleitete die Sparkasse Koblenz mehr als 1600 Familien in das eigene Zuhause. Währenddessen schloss man im Geschäftsgebiet rund 320 Millionen Euro an privaten Immobilienfinanzierungen ab.

Die große Verunsicherung aus gestiegenen Zinsen, hohen Kaufpreisen und unklarer Gesetzgebung legt sich allmählich.“

Frank Roth, Bereichsleiter des Immobilien- und Versicherungsgeschäfts

Dank eines hohen Umweltbewusstseins und steigender Energiekosten spielen bei der Kaufentscheidung Faktoren wie ökologische Sanierung, neue Heizformen und zukunftsweisendes Bauen eine immer größere Rolle. Unterdessen ist die Neubautätigkeit im Geschosswohnungsbau nahezu zum Erliegen gekommen. So wurden 2024 in Deutschland 14,4 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt als im Jahr zuvor. Bis 2027 werden mehr als 800.000 fehlende Wohnungen prognostiziert.

Allgemein ist das Thema Immobilienbesitz wieder präsenter geworden. „Die große Verunsicherung aus gestiegenen Zinsen, hohen Kaufpreisen und unklarer Gesetzgebung legt sich allmählich“, registriert Frank Roth, Bereichsleiter des Immobilien- und Versicherungsgeschäfts.

Wohnungsmangel sorgt für steigende Mieten

Die Experten der Sparkasse Koblenz rechnen im weiteren Verlauf des Jahres mit leicht anziehenden Preisen bei Häusern und Wohnungen. Bei den Mieten hingegen werden wegen des Wohnungsmangels Preissteigerungen oberhalb der Inflationsrate erwartet.

Als Datenbasis für den Immobilienmarktbericht 2025 dienen alle Angebote der vergangenen zwei Jahre bis zum Stichtag 1. März. Die dort vorgestellten Immobilienpreise sind Durchschnittspreise, die sich aus der Ermittlung des vorläufigen Marktwerts ergeben. Der Immobilienmarktbericht steht kostenfrei auf der Internetseite www.sparkasse-koblenz.de/immobilie zum Download bereit.

Der Preis für eine Finanzierung spielt in den Vorstellungen unserer Kunden dauerhaft die größte Rolle.“

Peter Rübel, Abteilungsleiter des Baufinanzierungscenters

Im vergangenen Jahr kam mit dem Modernisierungsrechner ein weiteres kostenfreies Tool hinzu. Mit nur wenigen individuellen Angaben zur Immobilie werden der aktuelle Energiebedarf und geeignete Modernisierungsmaßnahmen ermittelt. Die Nutzer erhalten außerdem einen Überblick über mögliche staatliche Förderungen und das Einsparpotenzial von Kosten und CO2. Der Modernisierungsrechner kann im Internet ausprobiert werden: www.sparkasse-koblenz.de/modernisierung

Die Digitalisierung hält auch bei der Immobilienfinanzierung weiter Einzug. Die Sparkasse Koblenz nutzt die sich dadurch bietenden Möglichkeiten und bietet ihren Kunden ab Juli einen neuen kostenlosen Service an: die transparente Baufinanzierung. „Der Preis für eine Finanzierung spielt in den Vorstellungen unserer Kunden dauerhaft die größte Rolle“, sagt Peter Rübel, Abteilungsleiter des Baufinanzierungscenters. Laut Rübel fehle es aber oftmals an Zeit, mehrere Banken zu besuchen, um sich so einen Marktüberblick zu verschaffen.

Vergleich verschiedener Baufinanzierungen möglich

In jeder Beratung wird ein transparenter Blick auf die Angebote aller rund 150 Partnerinstitute gegeben, unter denen die Interessenten sich entscheiden können. Entspricht ein Angebot der Sparkasse Koblenz nicht den Erwartungen des Kunden, so vermitteln die Berater die Finanzierung in dessen Auftrag zu einem anderen Anbieter. „Der Kunde spart sich dadurch viel Zeit, und wir bleiben weiterhin sein Hauptansprechpartner“, fasst Rübel die Vorteile der transparenten Baufinanzierung für die Kunden der Sparkasse Koblenz zusammen.