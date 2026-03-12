BBT Region Koblenz-Saffig Wohin geht die Reise im Gesundheitswesen? Lars Hennemann 12.03.2026, 11:00 Uhr

i Die beiden BBT-Regionalgeschäftsführer Andrea Reinhardt und Jérome Korn-Fourcade haben im Gespräch mit unserer Redaktion einen Blick auf den regionalen Gesundsheitsmarkt geworfen. Angela Nachtsheim/BBT

Die Geschäftsführung der Region Koblenz-Saffig der Barmherzigen Brüder Trier (BBT) blickt durchaus zuversichtlich auf den regionalen Gesundheitsmarkt. Vor allem Dinge, die man nicht selbst in der Hand habe, müssten aber bald geklärt werden.

Das deutsche Gesundheitswesen – eine unendliche Geschichte. Gerade plant die Bundespolitik die Reform der Reform (oder ist es die Reform der Reform der Reform, so genau weiß das wohl niemand mehr), und in Rheinland-Pfalz schlagen nach diversen Schließungen, Insolvenzen und Not-Operationen an der Krankenhauslandschaft kurz vor der Landtagswahl die Wogen ebenfalls hoch.







