BBT Region Koblenz-Saffig
Wohin geht die Reise im Gesundheitswesen?
Die beiden BBT-Regionalgeschäftsführer Andrea Reinhardt und Jérome Korn-Fourcade haben im Gespräch mit unserer Redaktion einen B
Die beiden BBT-Regionalgeschäftsführer Andrea Reinhardt und Jérome Korn-Fourcade haben im Gespräch mit unserer Redaktion einen Blick auf den regionalen Gesundsheitsmarkt geworfen.
Angela Nachtsheim/BBT

Die Geschäftsführung der Region Koblenz-Saffig der Barmherzigen Brüder Trier (BBT) blickt durchaus zuversichtlich auf den regionalen Gesundheitsmarkt. Vor allem Dinge, die man nicht selbst in der Hand habe, müssten aber bald geklärt werden.

Lesezeit 4 Minuten
Das deutsche Gesundheitswesen – eine unendliche Geschichte. Gerade plant die Bundespolitik die Reform der Reform (oder ist es die Reform der Reform der Reform, so genau weiß das wohl niemand mehr), und in Rheinland-Pfalz schlagen nach diversen Schließungen, Insolvenzen und Not-Operationen an der Krankenhauslandschaft kurz vor der Landtagswahl die Wogen ebenfalls hoch.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren