Die Geschäftsführung der Region Koblenz-Saffig der Barmherzigen Brüder Trier (BBT) blickt durchaus zuversichtlich auf den regionalen Gesundheitsmarkt. Vor allem Dinge, die man nicht selbst in der Hand habe, müssten aber bald geklärt werden.
Lesezeit 4 Minuten
Das deutsche Gesundheitswesen – eine unendliche Geschichte. Gerade plant die Bundespolitik die Reform der Reform (oder ist es die Reform der Reform der Reform, so genau weiß das wohl niemand mehr), und in Rheinland-Pfalz schlagen nach diversen Schließungen, Insolvenzen und Not-Operationen an der Krankenhauslandschaft kurz vor der Landtagswahl die Wogen ebenfalls hoch.