Messe in Koblenz zeigt Wege Woher soll man wissen, welcher Beruf zu einem passt? Wolfgang Lucke 24.04.2026, 15:17 Uhr

i Damian, Jeremias und Maximilian sprechen mit Eva Helft über die Möglichkeiten an der Hochschule Koblenz. Studieren oder eine Ausbildung machen, das ist für viele junge Leute eine schwierige Frage. Wolfgang Lucke

Das Angebot an Ausbildungsberufen ist so groß, dass man nicht durchblickt, und vielleicht ist ein Studium doch besser? Nach der Schule stehen Jugendliche vor schwierigen Fragen. Die Azubi- und Studientage in Koblenz können ein paar Antworten geben.

Regelrecht in Ausbildungsmöglichkeiten schwelgen können Jugendliche bei den Azubi- und Studientagen in der EPG-Arena in Koblenz. Mehr als 100 Unternehmen, Kammern, Institutionen und Hochschulen der Region präsentieren die ganze Vielfalt der Wege in die berufliche Zukunft.







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