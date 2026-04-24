Das Angebot an Ausbildungsberufen ist so groß, dass man nicht durchblickt, und vielleicht ist ein Studium doch besser? Nach der Schule stehen Jugendliche vor schwierigen Fragen. Die Azubi- und Studientage in Koblenz können ein paar Antworten geben.
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Regelrecht in Ausbildungsmöglichkeiten schwelgen können Jugendliche bei den Azubi- und Studientagen in der EPG-Arena in Koblenz. Mehr als 100 Unternehmen, Kammern, Institutionen und Hochschulen der Region präsentieren die ganze Vielfalt der Wege in die berufliche Zukunft.