Seit 40 Jahren gibt es das Koblenzer Mampf, schon seit 22 Jahren an der heutigen Adresse in der Gartenstraße, am Fuß der Balduinbrücke. Doch wer kocht eigentlich das Essen, das hier an Bedürftige ausgegeben wird?
Lesezeit 1 Minute
Rund 8000 Essen werden im Jahr im Koblenzer Mampf ausgegeben: Hier können Wohnungslose oder Menschen, die in prekären Wohnsituationen leben und wenig Geld haben, für einen Euro ein warmes Mittagessen bekommen. Samstags gibt es sogar ein kostenloses Essen – und seit Kurzem sogar auf Rädern.