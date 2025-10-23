Wohnungslose in Koblenz Woher das Mampf das Essen für Bedürftige bekommt 23.10.2025, 06:00 Uhr

i Guten Appetit: Das Essen, das normalerweise im Mampf in Koblenz-Lützel ausgegeben wird, wird in der Rhein-Mosel-Werkstatt gekocht und im Mampf portioniert. Alexej Zepik

Seit 40 Jahren gibt es das Koblenzer Mampf, schon seit 22 Jahren an der heutigen Adresse in der Gartenstraße, am Fuß der Balduinbrücke. Doch wer kocht eigentlich das Essen, das hier an Bedürftige ausgegeben wird?

Rund 8000 Essen werden im Jahr im Koblenzer Mampf ausgegeben: Hier können Wohnungslose oder Menschen, die in prekären Wohnsituationen leben und wenig Geld haben, für einen Euro ein warmes Mittagessen bekommen. Samstags gibt es sogar ein kostenloses Essen – und seit Kurzem sogar auf Rädern.







