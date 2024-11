Koblenzer Wimmelbuch Wo versteckt sich denn der Schängel? 08.11.2024, 14:16 Uhr

i Kinder aus Koblenz entdecken viele spannende Szenen in ihrer eigenen Stadt. Doris Schneider

Mit Kindern Wimmelbücher zu schauen, macht oft auch den Erwachsenen Spaß. Nun können kleine und große Koblenzer Wimmelszenen aus der eigenen Heimatstadt betrachten. Auch der Schängel selbst versteckt sich auf jeder Seite.

Am Deutschen Eck werden Fotos gemacht. Auf der Balduinbrücke ist es voll, Radfahrer schlängeln sich durch die Menge. Und am Zentralplatz spielen Kinder in den Wasserfontänen: Szenen eines Sommertags in Koblenz – und nun auch eines Wimmelbuchs.Am Montag, 11.

