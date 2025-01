Buchmesse in der Sayner Hütte Wo sich Autoren und Lesefreunde treffen Winfried Scholz 26.01.2025, 14:00 Uhr

i An beiden Tagen zog es zahlreiche Besucher in die Krupp‘sche Halle der Sayner Hütte. Winfried Scholz

Ein ganz besonderes Ambiente, eine große Menge an Büchern und Autorinnen und Autoren, die aus ihren Werken lasen: Die erste Buchmesse in der Sayner Hütte war ein voller Erfolg.

Eine imposante Besucherresonanz gab es am Wochenende bei der Buchmesse am Mittelrhein in der Sayner Hütte. Schon am frühen Samstagnachmittag äußerte sich Mitveranstalter und Autor Dieter Aurass im Gespräch mit einem hochzufriedenen Aussteller sehr froh über die Zahlen.

