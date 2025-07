In Koblenz haben zuletzt Anhänger der TuS Koblenz ein ästhetisch ansprechendes Graffiti am Wasserwerk auf dem Oberwerth, ganz in der Nähe des Stadions, optisch verunstaltet. Aus dem Schriftzug „Wasser ist Leben“ wurde „TuS ist Leben“.

Schmierereien wie diese sind Sachbeschädigungen und werden in Koblenz konsequent dokumentiert und entfernt, seit die Stadt einen Graffiti-Beauftragten angestellt hat. Aber nicht überall ist das Sprühen mit Dosen illegal. Dort, wo es erlaubt ist, entstehen regelmäßig richtige Kunstwerke.

i Im Umfeld der "Wall of Fame" gibt es wenig, was nicht besprüht ist. Alexej Zepik

Unter der Europabrücke in Lützel gibt es die Graffiti-“Wall of Fame“. Hier dürfen neben einem urbanen Basketballfeld ganz legal Mauern besprüht werden. Immer wieder wechseln die Motive, die Künstler zeigen sich meist kreativ. Weitere legale Graffiti-Spots gibt es in Koblenz aktuell nicht, wie Stadtpressesprecher Thomas Knaak auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Trotzdem gibt es ab und an zumindest zeitweise weitere. „Die Kolleginnen und Kollegen des Jugendamtes vermitteln manchmal Flächen an Gebäuden, die kurz vor dem Abriss stehen und auf denen dann geübt werden kann“, so Knaak.

Darüber hinaus habe das Kultur- und Schulverwaltungsamt echten Graffiti-Künstlern Flächen zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel sind in der Koblenzer Innenstadt viele Stromkästen mit kreativen Motiven besprüht. Sie sollen das Stadtbild nicht verunstalten, sondern ein bisschen bunter machen.