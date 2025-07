Bei Tapas, Meze und Co. kommt das Essen in die Mitte auf den Tisch. Gemeinschaft spielt bei den kleinen Häppchen zum Teilen eine große Rolle. In der Koblenzer City gibt es einige Restaurants, in denen man das Konzept (aus)probieren kann.

In manchen Landesküchen ist es gewollt, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Kleine Häppchen zum Teilen sind in vielen Kulturen fest verankert. Wir stellen sieben Lokale im Koblenzer Zentrum vor, bei denen man internationale Häppchen zum Teilen auf der Speisekarte findet:

1El Castillo: In dem spanischen Restaurant in der Schloßstraße 51 nehmen Tapas, kleine Appetithäppchen zum Teilen, eine Hauptrolle ein. Darüber hinaus gibt es weitere Spezialitäten aus der mediterranen Küche, zum Beispiel Paellas, spanische Reisgerichte aus der Pfanne.

2Nana: Auch in der östlichen Mittelmeerregion sind Speisen zum Teilen, sogenannte Meze, sehr beliebt. Die levantinische Küche kann man in Koblenz am Plan 14-16 in der Altstadt bei Nana probieren. Meist werden Meze mit Fladenbrot serviert. Typische Gerichte sind etwa Hummus in verschiedenen Variationen, Falafel oder Baba Ghanoush, eine Auberginencreme. Neben vielen vegetarischen und veganen Varianten gibt es auch Meze mit Fleisch, zum Beispiel marinierte Hähnchenbrust mit einer scharfen Gewürzmischung.

3Saphir: Orientalisch wird im Saphir am Josef-Görres-Platz 2 serviert. Auch hier gibt es verschiedene Meze, darunter Blätterteigröllchen mit Feta, Rote-Beete-Puffer und viele Dips serviert mit Fladenbrot. Gruppen können auch beispielsweise die Meze-Platte für vier Personen ausprobieren.

4Havana: In dem kubanischen Restaurant in der Kornpfortstraße 6 stehen ebenfalls Tapas auf dem Menü. Sie werden meist mit Brot serviert. Zur Auswahl gibt es etwa beispielsweise überbackene Tortillachips oder Hirtenkäse in verschiedenen Variationen.

5 Taquitos: Auch beim Mexikaner kann man teilen. Das Taquitos am Münzplatz 6 gibt es seit fast 14 Jahren und hat auf seiner Karte zum Beispiel marinierte Oliven, Gambas in Knoblauchöl oder Tintenfischringe als Tapas gelistet.

6Project Vegan: Die vietnamesische Küche in vegan auf den Teller zu bringen, hat sich das Project Vegan in der Kastorstraße 3 am Moselufer zum Ziel gesetzt. Teil der Speisekarte sind auch hier Tapas zum Teilen, die sogenannten „Starters“. Hier gibt es etwa Frühlingsrollen, knusprige Sojastreifen oder vegane Garnelen, die in der Mitte des Tisches platziert werden können.

7Bocí: Erst seit wenigen Wochen geöffnet hat das Bocí an der Liebfrauenkirche 19. Das Restaurant setzt auf eine eigene Interpretation von spanischen Tapas, die sich Gäste nach Belieben zusammenstellen können sollen.

Darüber hinaus und generell bieten viele Restaurants in Koblenz – vom deutschen Wirtshaus bis zur japanischen Sushi-Bar – vor allem viele Vorspeisen an, die sich gut zum Teilen eignen. Wer den richtigen Rahmen für einen geselligen Abend beim gemeinsamen Essen sucht, wird vielleicht bei den verschiedenen Konzepten mit den kleinen Häppchen fündig.