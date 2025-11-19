Koblenzer Duo macht Pläne Wo Maël und Jonas gerne auftreten würden 19.11.2025, 09:07 Uhr

i Koblenzer Duo Maël (links) und Jonas von "The Voice of Germany" Alexej Zepik

Der Club Circus Maximus ist quasi ihr Wohnzimmer, doch von welchen Konzerten träumen Maël und Jonas? Darunter sind auch ein paar Orte in Koblenz, die sie uns beim Spaziergang durch die Stadt verraten.

Zuletzt waren sie in der Castingshow „The Voice of Germany“ im Fernsehen zu sehen, jetzt hat Maël Brunner (30) und Jonas Brochhausen (24) wieder die Normalität eingeholt – wobei man fast schon sagen könnte, das eben das ihre Realität ist. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass sie auf der Bühne des Formats standen.







